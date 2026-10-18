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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحت إشراف وزارة الرياضة .. ختام ناجح لبطولة مصر المفتوحة للاسكواش

بطولة مصر المفتوحة للاسكواش
بطولة مصر المفتوحة للاسكواش
عبدالله هشام

اختتمت منافسات بطولة مصر المفتوحة للاسكواش 2026،  بتتويج دييجو إلياس بلقب الرجال، وأمينة عرفي بلقب السيدات.

وتوج إلياس بلقب البطولة بعد تفوقه على المصري مصطفى عسل بنتيجة 3-2 وفي منافسات السيدات، فرضت أمينة عرفي تفوقها في النهائي المصري الخالص، بعدما تغلبت على هانيا الحمامي بنتيجة 3-0.

وسلّم عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لقطاعات الأسواق المالية للمجموعة بالتجاري الدولي – مصر، الجوائز للفائزين، في ختام بطولة عالمية شهدت مشاركة نخبة من أبرز نجوم الإسكواش واستمرت منافساتها على مدار سبعة أيام.

وشهدت البطولة مشاركة نخبة من أبرز نجوم الإسكواش العالمي، يتقدمهم مصطفى عسل وهانيا الحمامي، واستمرت منافساتها على مدار سبعة أيام.

وتقام البطولة الأكبر عالميا في اللعبة تقام برعاية التجاري الدولي، وبدعم من وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار والاتحاد المصري للإسكواش.

واستضافت مدينة O West المراحل الأولى، فيما أقيمت المنافسات الختامية أمام أهرامات الجيزة، في مشهد يجمع بين التميز الرياضي والقيمة الحضارية.

وتعكس البطولة مكانة مصر في الإسكواش العالمي، واستمرار استضافتها لأبرز المنافسات الدولية ضمن فئة البطولات الماسية.

ويواصل التجاري الدولي تطوير استراتيجيته الرياضية، لتشمل الإسكواش والبادل وكرة القدم، إلى جانب دعم المواهب وتوسيع قاعدة المشاركة، بما يعزز دور الرياضة في بناء مجتمعات أكثر شمولًا، والمساهمة في تطوير المنظومة الرياضية المصرية.

بطولة مصر المفتوحة للاسكواش بطولة مصر المفتوحة للاسكواش 2026 مصطفى عسل الإسكواش أهرامات الجيزة الإسكواش العالمي

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