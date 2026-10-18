الكشف على 562 مواطنًا بقافلة طبية بقرية البحري قمولا في نقادة بقنا

نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا، قافلة طبية بقرية البحري قمولا التابعة لمركز نقادة، نجحت خلالها في تقديم خدماتها العلاجية المجانية إلى 562 مواطنًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتيسير حصولهم على الخدمات الطبية.

وجاءت القافلة تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، حيث قدمت خدمات الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان، من خلال عدد من العيادات المتخصصة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأوضح الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن القافلة وقعت الكشف الطبي على 211 حالة بعيادة الباطنة، و26 حالة بعيادة الجراحة، و58 حالة بعيادة النساء، و199 حالة بعيادة الأطفال، و54 حالة بعيادة العظام، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ14 حالة بعيادة تنظيم الأسرة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رضا بخيت، مديرة إدارة القوافل العلاجية بالمديرية، أن القافلة قدمت خدمات طبية ومعملية متكاملة، شملت إجراء 29 تحليلًا بمعمل الدم، و4 تحاليل بمعمل الطفيليات، إلى جانب إجراء الفحص المبكر لـ 71 مواطنًا، في إطار الحرص على الاكتشاف المبكر للأمراض والحد من مضاعفاتها.

وأضافت مدير إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة، بأن القافلة تضمنت تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي استفاد منها أكثر من 69 مواطنًا، تناولت المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي، وتنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية، وأهمية النظافة العامة، بما يعزز الوعي الصحي لدى المواطنين ويدعم جهود الوقاية من الأمراض.



