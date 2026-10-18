قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس مجلس القيادة اليمني: نشيد بالموقف المصري الشجاع إلى جانب السعودية
خبير علاقات دولية: انزعاج واشنطن من اعتداءات المستوطنين لا يعني تغيير سياستها .. صور
تشكيل الزمالك 2007 لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري العام للشباب والناشئين
حسام غالي: العلاقة بين الشناوي وحسام حسن لن تعود كما كانت.. ويستشهد بتجربة مع «جوزيه»
العد التنازلي لتغيير الساعة.. مواعيد تطبيق التوقيت الشتوي وقرارات الحكومة بشأن مواعيد غلق الأنشطة التجارية
مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بطوخ| القصة الكاملة
إحالة أوراق الزوج المتهم بقتل زوجته عروسة المنوفية للمفتي
غلط واتحاسب .. سيف زاهر يحذر من تصعيد أزمة ناصر منسي داخل الزمالك
باستثمارات 4.6 مليار جنيه.. الإسكان توقع عقود تشغيل وصيانة 11 محطة تحلية
البرلمان يبدأ جلسة طارئة لبحث قرارات مجلس الدفاع الوطني بشأن السعودية
أحسن قرارات الزمالك.. شوبير يعلق على إحالة ناصر منسي للتحقيق
إيران تهدد برفض قرار منظمة التعاون الإسلامي بشأن اليمن.. وعراقجي يضع شروط طهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيوب زابارني يطالب باستمرار الدعم الفرنسي لأوكرانيا.. وتصريحات مدافع باريس سان جيرمان تثير الاهتمام

الأوكراني إيليا زابارني
الأوكراني إيليا زابارني
إسلام مقلد

تحدث الأوكراني إيليا زابارني، مدافع باريس سان جيرمان، عن أهمية استمرار الدعم الفرنسي لبلاده في ظل الحرب، معربًا عن أمله في مواصلة فرنسا تقديم المساعدات إلى كييف خلال المرحلة المقبلة، وذلك عقب فوز فريقه على ستراسبورج بنتيجة 3-1، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وجاءت تصريحات زابارني عقب المباراة التي سجل خلالها الهدف الأول لصالح باريس سان جيرمان، حيث أكد تقديره للموقف الفرنسي الداعم لأوكرانيا، مشددًا على اعتزازه ببلاده وبانتمائها إلى أوروبا.

زابارني يشيد بدعم ماكرون لأوكرانيا

وقال مدافع باريس سان جيرمان، في المنطقة المختلطة عقب اللقاء، إن الدعم الذي تقدمه فرنسا لأوكرانيا يمثل أهمية كبيرة بالنسبة إلى بلاده.

وأضاف زابارني، في تصريحات نقلتها شبكة «آر إم سي» الفرنسية: «أعرف أن إيمانويل ماكرون يساعد أوكرانيا كثيرًا، وهذا مهم للغاية بالنسبة لنا».

وتابع اللاعب الأوكراني: «نحن فخورون حقًا ببلدنا، وفخورون بوجود نظام جيد، وآمل أن يواصل الرئيس الفرنسي الجديد مساعدة أوكرانيا، لأننا فخورون ليس بأوكرانيا وحدها، بل بأوروبا كلها».

وتأتي تصريحات زابارني في وقت يثار فيه النقاش بشأن مستقبل السياسة الفرنسية تجاه أوكرانيا، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في مايو 2027.

موقف مارين لوبان من المساعدات الفرنسية لكييف

وجاءت تصريحات مدافع باريس سان جيرمان ردًا على موقف مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني والمرشحة المحتملة لخلافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكانت لوبان قد أعلنت أنها ستواصل تقديم المساعدات المالية لأوكرانيا لمدة ستة أشهر في حال انتخابها رئيسة لفرنسا، قبل وقفها بعد انتهاء هذه الفترة، وفقًا لما ورد في التقرير.

ويضع هذا الموقف ملف المساعدات الفرنسية لأوكرانيا ضمن القضايا المطروحة في النقاش السياسي الفرنسي، في ظل استمرار الحرب وتباين المواقف بشأن حجم الدعم الذي ينبغي تقديمه إلى كييف خلال المرحلة المقبلة.

27 مليار يورو إجمالي مساهمة فرنسا في دعم أوكرانيا

وبحسب معهد كيل الألماني، الذي يتابع المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا، بلغت المساهمة الفرنسية الإجمالية منذ فبراير 2022 نحو 27 مليار يورو.

وتشمل هذه المساهمة نحو 19 مليار يورو عبر مشاركة فرنسا في المساعدات الأوروبية المقدمة إلى أوكرانيا، إلى جانب 7.9 مليار يورو في صورة مساعدات ثنائية مباشرة.

ورغم حجم المساهمة الفرنسية، فإنها تظل أقل من الدعم الذي قدمته ألمانيا، التي تُعد من أكبر المساهمين الأوروبيين في مساندة كييف منذ بداية الحرب.

ألمانيا تتصدر المساهمات الأوروبية

ووفقًا للأرقام الواردة في التقرير، قدمت ألمانيا نحو 54 مليار يورو لدعم أوكرانيا، موزعة بين 31 مليار يورو من المساعدات الثنائية المباشرة، و23 مليار يورو عبر مساهماتها في المساعدات الأوروبية.

وتعكس هذه الأرقام حجم المساهمات التي قدمتها الدول الأوروبية لأوكرانيا منذ فبراير 2022، فيما تظل مسألة استمرار الدعم المالي والسياسي لكييف مرتبطة بالتوجهات الحكومية ومواقف القوى السياسية في الدول الداعمة.

إيليا زابارني باريس سان جيرمان فرنسا كييف الدوري الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

بن جديدة

إعلامية تطالب بتدخل صارم من وائل جمعة لإنهاء أزمة «بن جديدة» و«منصف بقرار»

ناصر منسي

نجم الزمالك السابق: الأهلاوية انتقدوا ناصر منسي.. وماذا عن إمام عاشور؟

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

الزمالك

محمد صلاح يفتح النار على الزمالك بعد الفوز على الجيش الرواندي ويكشف مفاجأة بشأن معتمد جمال

الدواجن

ارتفعت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

مجلس النواب

جلسة مهمة تلبية لدعوة الرئيس السيسي .. ماذا يحدث في البرلمان اليوم؟

ترشيحاتنا

نتنياهو

14 عائلة إسرائيلية تقاضي نتنياهو.. شكوى جنائية للتحقيق معه بشأن إخفاقات 7أكتوبر

نيجيريا تستضيف مؤتمر شبكة الحكومات دون الوطنية - السيادية الأفريقية نوفمبر المقبل

نيجيريا تستضيف مؤتمر شبكة الحكومات دون الوطنية - السيادية الأفريقية نوفمبر المقبل

الإمارت و الكويت تبحثان آخر التطورات الإقليمية والدولية

الإمارت و الكويت تبحثان آخر التطورات الإقليمية والدولية

بالصور

لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

مي سليم
مي سليم
مي سليم

أسود مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

المزيد