أيوب زابارني يطالب باستمرار الدعم الفرنسي لأوكرانيا.. وتصريحات مدافع باريس سان جيرمان تثير الاهتمام

تحدث الأوكراني إيليا زابارني، مدافع باريس سان جيرمان، عن أهمية استمرار الدعم الفرنسي لبلاده في ظل الحرب، معربًا عن أمله في مواصلة فرنسا تقديم المساعدات إلى كييف خلال المرحلة المقبلة، وذلك عقب فوز فريقه على ستراسبورج بنتيجة 3-1، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وجاءت تصريحات زابارني عقب المباراة التي سجل خلالها الهدف الأول لصالح باريس سان جيرمان، حيث أكد تقديره للموقف الفرنسي الداعم لأوكرانيا، مشددًا على اعتزازه ببلاده وبانتمائها إلى أوروبا.

زابارني يشيد بدعم ماكرون لأوكرانيا

وقال مدافع باريس سان جيرمان، في المنطقة المختلطة عقب اللقاء، إن الدعم الذي تقدمه فرنسا لأوكرانيا يمثل أهمية كبيرة بالنسبة إلى بلاده.

وأضاف زابارني، في تصريحات نقلتها شبكة «آر إم سي» الفرنسية: «أعرف أن إيمانويل ماكرون يساعد أوكرانيا كثيرًا، وهذا مهم للغاية بالنسبة لنا».

وتابع اللاعب الأوكراني: «نحن فخورون حقًا ببلدنا، وفخورون بوجود نظام جيد، وآمل أن يواصل الرئيس الفرنسي الجديد مساعدة أوكرانيا، لأننا فخورون ليس بأوكرانيا وحدها، بل بأوروبا كلها».

وتأتي تصريحات زابارني في وقت يثار فيه النقاش بشأن مستقبل السياسة الفرنسية تجاه أوكرانيا، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في مايو 2027.

موقف مارين لوبان من المساعدات الفرنسية لكييف

وجاءت تصريحات مدافع باريس سان جيرمان ردًا على موقف مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني والمرشحة المحتملة لخلافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكانت لوبان قد أعلنت أنها ستواصل تقديم المساعدات المالية لأوكرانيا لمدة ستة أشهر في حال انتخابها رئيسة لفرنسا، قبل وقفها بعد انتهاء هذه الفترة، وفقًا لما ورد في التقرير.

ويضع هذا الموقف ملف المساعدات الفرنسية لأوكرانيا ضمن القضايا المطروحة في النقاش السياسي الفرنسي، في ظل استمرار الحرب وتباين المواقف بشأن حجم الدعم الذي ينبغي تقديمه إلى كييف خلال المرحلة المقبلة.

27 مليار يورو إجمالي مساهمة فرنسا في دعم أوكرانيا

وبحسب معهد كيل الألماني، الذي يتابع المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا، بلغت المساهمة الفرنسية الإجمالية منذ فبراير 2022 نحو 27 مليار يورو.

وتشمل هذه المساهمة نحو 19 مليار يورو عبر مشاركة فرنسا في المساعدات الأوروبية المقدمة إلى أوكرانيا، إلى جانب 7.9 مليار يورو في صورة مساعدات ثنائية مباشرة.

ورغم حجم المساهمة الفرنسية، فإنها تظل أقل من الدعم الذي قدمته ألمانيا، التي تُعد من أكبر المساهمين الأوروبيين في مساندة كييف منذ بداية الحرب.

ألمانيا تتصدر المساهمات الأوروبية

ووفقًا للأرقام الواردة في التقرير، قدمت ألمانيا نحو 54 مليار يورو لدعم أوكرانيا، موزعة بين 31 مليار يورو من المساعدات الثنائية المباشرة، و23 مليار يورو عبر مساهماتها في المساعدات الأوروبية.

وتعكس هذه الأرقام حجم المساهمات التي قدمتها الدول الأوروبية لأوكرانيا منذ فبراير 2022، فيما تظل مسألة استمرار الدعم المالي والسياسي لكييف مرتبطة بالتوجهات الحكومية ومواقف القوى السياسية في الدول الداعمة.