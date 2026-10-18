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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رانيا يوسف توجه رسالة مؤثرة إلى منى زكي بعد تكريمها: فخورة إني زميلتك

منى زكي
منى زكي
يارا أمين

حرصت الفنانة رانيا يوسف على توجيه رسالة مؤثرة إلى الفنانة منى زكي، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تكريم الأخيرة، حيث أعربت عن حبها وتقديرها الكبير لها على المستويين الإنساني والفني، مشيدة برحلتها وما بذلته من جهود لتحقيق النجاح والتوازن في حياتها.

رانيا يوسف تشيد بموهبة منى زكي ورحلتها الفنية

ونشرت رانيا يوسف منشورًا مطولًا بعنوان «بوست في حب منى زكي»، تحدثت خلاله عن مشاعرها تجاه منى زكي، موضحة أنها ترددت كثيرًا قبل كتابة الرسالة، بسبب صعوبة التعبير عن مشاعرها واختيار الكلمات المناسبة للتعبير عما بداخلها.

وأشارت إلى أنها تأثرت بشدة أثناء مشاهدة منى زكي خلال لحظة تكريمها، مؤكدة أن دموعها انهمرت تأثرًا بكلماتها وبما شعرت به من معاناة وجهد بذلتهما في مختلف جوانب حياتها، سواء على المستوى الشخصي أو الأسري أو الفني.

وأضافت رانيا يوسف أن منى زكي اجتهدت في تطوير موهبتها والاهتمام بأسرتها وأبنائها وحياتها الشخصية، لافتة إلى حجم الضغوط والمخاوف التي تواجهها في سبيل تحقيق النجاح والتوفيق بين مسؤولياتها المختلفة.

رانيا يوسف: منى زكي مثال وقدوة لكل ست

وتطرقت رانيا يوسف في رسالتها إلى التحديات التي تواجهها المرأة في المجتمع، مشيرة إلى أن كثيرًا من النساء يعشن تحت وطأة الأحكام المسبقة والانتقادات التي تركز على المظاهر، وهو ما يجعل تحقيق النجاح والاستقرار والتوازن في الحياة أمرًا يحتاج إلى جهد كبير.

وأكدت أن تجربة منى زكي تمثل نموذجًا ملهمًا للمرأة التي تسعى إلى النجاح في عملها وحياتها الأسرية، رغم ما تواجهه من تحديات وضغوط مستمرة.

واختتمت رانيا يوسف رسالتها بالتعبير عن اعتزازها الكبير بمنى زكي، مؤكدة أنها لا تراها مجرد زميلة موهوبة وناجحة، بل تعتبرها مثالًا وقدوة لكل امرأة استطاعت تحقيق معادلة صعبة بين جوانب حياتها المختلفة.

ووجهت لها رسالة محبة وتقدير، متمنية لها المزيد من النجاح والتوفيق والسعادة في حياتها الشخصية والفنية، معربة عن فخرها بكونها زميلة لها في الوسط الفني.

رانيا يوسف منى زكي تكريم منى زكي الفنانة منى زكي الفنانة رانيا يوسف

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