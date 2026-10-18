جامعة المنصورة الأهلية تهدي 20 عصا بيضاء لجمعية "النور والأمل" بالمنصورة

اهدت جامعة المنصوره الاهلية 20 عصا بيضاء لصالح جمعية النور والأمل لرعاية المكفوفين بالمنصورة، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء، في خطوة تهدف إلى دعم ذوي الإعاقة البصرية وتيسير حركتهم واستقلاليتهم الميدانية، وتوفير الأدوات الأساسية التي تساعدهم على ممارسة حياتهم اليومية بثقة وأمان.

وأكد الدكتور محمد عبد العظيم رئيس جامعة المنصورة الأهلية، أن الجامعة تضع العمل المجتمعي في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية، مشددًا على التزام الجامعة الدائم بتقديم كافة سبل الدعم والرعاية للمؤسسات المجتمعية الفاعلة والتكامل معها لتحقيق التنمية المستدامة.

قام بتقديم الإهداء الدكتور وليد رسلان - نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور عمرو أحمد جبر - مسؤول المبادرة والمشرف على أعمال المسؤولية المجتمعية بالجامعة، وذلك خلال زيارة مقر الجمعية بالمنصورة.

وشملت الزيارة جولة تفقدية لمختلف الأقسام والأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية والمركز الثقافي لصالح الكفاف وذوي الإعاقة البصرية، والاطلاع على سير العمل بالورش والأنشطة التعليمية والثقافية، والتعرف عن قرب على احتياجات الجمعية وسبل دعمها وتطوير خدماتها.

وأوضح الدكتور عمرو أحمد جبر أن هذه المبادرة تتوج خطة الجامعة لترجمة المناسبات العالمية ذات الأبعاد الإنسانية إلى أثر ملموس في المجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن تمكين ذوي الإعاقة وتأمين احتياجاتهم الميدانية يمثل ركيزة أساسية ضمن برامج الخطة الاستراتيجية للمسؤولية المجتمعية بالجامعة.