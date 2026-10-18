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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جولة لوكيل التعليم بقنا على مدارس فرشوط لتعزيز الانضباط والارتقاء بالأداء

جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا
جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا
يوسف رجب

قاد طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جولة ميدانية موسعة بإدارة فرشوط التعليمية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لمتابعة انتظام الدراسة، والوقوف على مستوى تنفيذ التعليمات والقرارات الوزارية، ومتابعة امتحانات شهر أكتوبر، وتقييم الأداء على أرض الواقع، بحضور عبدالرافع جاد، مدير إدارة فرشوط التعليمية.

تأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بشأن تكثيف المتابعة الميدانية، وتعزيز الانضباط داخل المؤسسات التعليمية، والتأكد من انتظام العملية التعليمية، ورصد المعوقات والعمل على معالجتها بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

وشملت الجولة مدارس الشهيد عبدالرازق خلاف الابتدائية، والدهسة للتعليم الأساسي، ومحمد حمزة أبو سحلي للغات، حيث تابع وكيل الوزارة انتظام الدراسة داخل الفصول، واطمأن على سير الحصص الدراسية، ومدى الالتزام بالخطة الدراسية والتعليمات المنظمة للعمل.

وأكد وكيل وزارة التعليم أن المتابعة الميدانية تستهدف الوقوف على الواقع الفعلي داخل المدارس، وتعزيز الالتزام بالمسؤوليات، وضمان حصول الطلاب على حقهم في تعليم جيد.

قياس مستويات الطلاب

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، امتحانات شهر أكتوبر لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

واطمأن على انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للتلاميذ، مؤكدًا أهمية التقييمات في قياس مستويات الطلاب، والكشف عن جوانب القوة والضعف، وتحديد الاحتياجات التعليمية التي تتطلب مزيدًا من الدعم والمتابعة.

وحرص سعد الدين، على التواصل المباشر مع الطلاب والاستماع إليهم، والاطمئنان على أحوالهم الدراسية، مؤكدًا أهمية التكامل بين المدرسة والأسرة في متابعة الأبناء، وتعزيز دافعيتهم نحو التعلم، وبناء شخصيات واعية تمتلك المعرفة والقيم الإيجابية، كما أبرز الدور المحوري للمرأة المصرية وإسهاماتها في بناء الأسرة والمجتمع ودعم مسيرة التنمية.

وفي سياق دعم الأنشطة التربوية وترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني، تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، المسرح المدرسي، وشاهد عرضًا مسرحيًا تناول انتصارات أكتوبر المجيدة وتضحيات القوات المسلحة المصرية دفاعًا عن الوطن، مشيدًا بدور المسرح المدرسي في اكتشاف المواهب الطلابية، وتنمية مهارات التعبير والإبداع والعمل الجماعي، وترسيخ الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة.

تنصيب اتحاد طلاب المرحلة الإعدادية

وشهد سعد الدين، مراسم تنصيب اتحاد طلاب المرحلة الإعدادية، بديوان عام إدارة فرشوط التعليمية، في إطار دعم المشاركة الطلابية وتنمية مهارات القيادة وتحمل المسؤولية، وترسيخ ثقافة الحوار والعمل الجماعي والمشاركة الإيجابية داخل المجتمع المدرسي، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المبادرة والتعبير عن آرائه واحترام الرأي الآخر.

وفي إطار الاهتمام بالتنمية المهنية ورفع كفاءة المعلمين، حضر طارق سعد الدين ورشة تدريبية لمعلمي الحصة في مادة الدراسات الاجتماعية، بحضور الدكتور محمد سيد، الموجه الأول بديوان المديرية، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير القدرات المهنية للمعلمين، والارتقاء بالممارسات التدريسية، وتبادل الخبرات التعليمية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الشرح داخل الفصول ومستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

الانضباط الوظيفي

واختتم وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، جولته بتفقد ديوان إدارة فرشوط التعليمية، حيث تابع سير العمل بالأقسام المختلفة، ووقف على مستوى الأداء الإداري ومدى الالتزام بالإجراءات والتعليمات المنظمة، مشددًا على ضرورة الانضباط الوظيفي، وسرعة إنجاز الأعمال، وتعزيز التنسيق بين الأقسام، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يضمن كفاءة الأداء الإداري والتعليمي.

كما أكد ضرورة الحفاظ على النظافة العامة داخل الفصول الدراسية ودورات المياه، وتوفير بيئة مدرسية نظيفة وآمنة وصحية، مع التعامل الجاد مع أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر في انتظام الدراسة أو سلامة الطلاب، والالتزام الكامل بالقرارات الوزارية والتعليمات المنظمة للعمل.



 

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