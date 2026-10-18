فريق "الأمل للصم" بقنا يتوج بطلاً لإقليم جنوب الصعيد في خماسى كرة القدم

حقق فريق التربية الخاصة لمدارس الأمل للصم وضعاف السمع بمحافظة قنا إنجازاً رياضياً بارزاً، بحصوله على المركز الأول وتتويجه ببطولة كرة القدم الخماسية لمدارس الصم وضعاف السمع على مستوى إقليم جنوب الصعيد، والتي استضافتها محافظة أسوان بمشاركة واسعة من فرق محافظات: قنا، وأسوان، والأقصر، وسوهاج.

وجاءت البطولة تحت رعاية سحر الألفي، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وبدعم طارق محمد سعد الدين، مدير مديرية التربية والتعليم بقنا، وإشراف الدكتور وائل النجمى، مدير عام التعليم العام، وأحمد حلمي أبوزيد، مدير إدارة التربية الخاصة بقنا.

واستطاع أبطال قنا من طلاب مدارس الأمل للصم تقديم أداءٍ متميز عكس روح العزيمة والإرادة القوية التي يتمتع بها طلابنا من ذوي الهمم، منتزعين صدارة الإقليم ومؤكدين على قدراتهم الاستثنائية وصنعهم للنجاح والمراكز الأولى.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بقنا، بأن هذا الفوز المستحق جاء ثمرة للجهود المتواصلة والمبذولة في رعاية أبنائنا الطلاب، وتنمية قدراتهم ومواهبهم الرياضية، وتقديم كافة سبل الدعم لهم للوصول إلى منصات التتويج.

ووجه سعد الدين، الشكر والتقدير لهيئة الإشراف والتدريب، وعلى رأسهم يحيى فرج، منسق الأنشطة بالتربية الخاصة بالمديرية و فوزي عبد الهادي و محمد فؤاد، مشرفا الفريق،.أحمد الدرعي، مدرب الفريق، مجدي حسن، موجه الإعاقة السمعية بالمديرية.

كما تقدم بالشكر للادارات المدرسية المشاركة، بقيادة منتصر محمد، مدير مدرسة الأمل للصم بنين بقنا، وعبدالناصر، مدير مدرسة الأمل للصم بالألومنيوم بنجع حمادى، بالإضافة إلى جميع القيادات والمعلمين والمشرفين وكل من ساهم في دعم وتشجيع الطلاب الأبطال حتى تحقيق هذا اللقب المستحق.