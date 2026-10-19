باسم مرسي يحدد مهاجم الزمالك الأول ويطالب باحتواء ناصر منسي

وجّه باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، رسالة إلى معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأبيض، بشأن أزمة ناصر منسي، مؤكدًا ضرورة التعامل مع اللاعب باحتواء، رغم اعترافه باستحقاقه للعقوبة على خلفية الخطأ الذي ارتكبه.

وقال باسم مرسي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إنه يطالب معتمد جمال باعتبار ناصر منسي بمثابة ابنه، مشددًا على أن الخطأ وارد، لأن الجميع بشر، مع ضرورة تطبيق العقوبة المناسبة.

وفي سياق آخر، أبدى نجم الزمالك السابق قناعته بأن حسام أشرف هو المهاجم الأول للفريق الأبيض، في إشارة إلى ثقته بقدرات اللاعب وإمكاناته الفنية.