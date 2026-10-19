باسم مرسي: زيزو في 19 مباراة مع الأهلي لم يسجل سوى هدف واحد

انتقد باسم مرسي، نجم الزمالك السابق، إدارة النادي الأهلي، بسبب بعض القرارات المتعلقة بالتعاقدات وسياسة الرواتب داخل الفريق، مشيرًا إلى أن صفقة أحمد سيد زيزو أثارت العديد من التساؤلات، في ظل المقابل المالي الكبير الذي تم دفعه لضمه.

وقال باسم مرسي، خلال تصريحاته في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن الأهلي تعاقد مع زيزو مقابل 100 مليون جنيه، ما تسبب، بحسب رأيه، في إفساد سقف الرواتب.

وختم أن اللاعب خاض 19 مباراة ولم يسجل سوى هدف واحد، مضيفًا أن النادي خفض سقف الرواتب ورحل تريزيجيه، رغم اعتباره أفضل لاعب، مؤكدًا احترامه للأهلي رغم انتقاداته.