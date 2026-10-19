رفض التفريط فيه.. هاني حتحوت: الحسين عموتة يعيد اكتشاف عمر الساعي من جديد

أكد الإعلامي هاني حتحوت أن عمر الساعي، لاعب وسط النادي الأهلي، يمثل بمستوياته الأخيرة إضافة جديدة للفريق خلال الموسم الحالي، مشيدًا بدور المدير الفني الحسين عموتة في الإصرار على عودة اللاعب من الإعارة ومنحه الفرصة لإثبات قدراته.

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وقال هاني حتحوت، خلال تصريحاته ببرنامج «مودرن سبورتس»، إن عمر الساعي يقدم أداءً ثابتًا وهادئًا مع الأهلي، خاصة بعد تسجيل هدفه الأول بقميص الفريق هذا الموسم، وهو ما يستحق معه توجيه الشكر إلى عموتة، الذي تمسك بعودة اللاعب بعدما قضى الموسم الماضي معارًا إلى المصري البورسعيدي.

وأوضح أن عمر الساعي انضم إلى الأهلي قادمًا من الإسماعيلي في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن عموتة رأى في اللاعب إمكانيات فنية جيدة، وأصر على منحه الفرص رغم حاجته إلى تطوير بعض الجوانب في أدائه.

وأضاف حتحوت أن المدير الفني فرض عقوبة على عمر الساعي عقب مباراة زد، بسبب بعض التصرفات داخل الملعب، موضحًا أن اللاعب كان يحاول إثبات نفسه بعد مشاركته بديلًا، لكنه فضّل التسديد في بعض المواقف التي كان بإمكانه خلالها التمرير إلى زملائه، إلى جانب اللجوء إلى المراوغة بدلًا من اختيار الحل الأنسب.

وأشار إلى أن عموتة لم يتراجع عن قراره، بل ركز بصورة أكبر مع اللاعب، وحرص على منحه تعليمات واضحة تساعده على تطوير أدائه، لافتًا إلى أن التزام عمر الساعي بتنفيذ هذه التعليمات انعكس على حصوله على دقائق مشاركة إضافية.

وتابع أن الجهاز الفني منح اللاعب فرصة المشاركة في المباراة المحلية الماضية، قبل الدفع به في المواجهة الإفريقية الأخيرة أمام كيتارا الأوغندي، والتي نجح خلالها في تسجيل هدفه الأول بقميص الأهلي هذا الموسم، ليسهم في عودة الفريق إلى المباراة بعد التأخر بهدف.

واختتم هاني حتحوت تصريحاته بالتأكيد على أن الحسين عموتة يعيد اكتشاف عمر الساعي من جديد، بعدما منحه الثقة والفرصة، مع العمل على تصحيح أخطائه وتطوير مستواه، وهو ما بدأ اللاعب في ترجمته إلى أداء إيجابي داخل الملعب.