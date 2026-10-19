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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضربة أمنية بطهطا.. ضبط تاجر مخدرات وبحوزته دراجة نارية مبلغ بسرقتها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج من ضبط عنصر إجرامي بحوزته مواد مخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول، خلال حملة أمنية استهدفت نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة بمركز طهطا شمالي المحافظة.

كمين محكم يسقط المتهم في قبضة الأمن

جاءت الواقعة في إطار توجيهات اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وبإشراف اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، ومتابعة العميد طارق أبو سديرة، رئيس إدارة البحث الجنائي، لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وضبط العناصر الإجرامية.

وكشفت معلومات وتحريات ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا عن قيام المدعو «عزام. م. أ»، 30 عامًا، ومقيم بقرية بنجا، وله معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف تحرياتها لكشف ملابسات نشاطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وعقب التأكد من المعلومات وتقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن النيابة العامة، أعدت قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة طهطا كمينًا محكمًا لضبط المتهم، بقيادة الرائد أحمد البريري، رئيس المباحث، وبمعاونة النقيب علاء عمران والنقيب مصطفى وائل، ضابطي المركز.

دراجة نارية مبلغ بسرقتها ضمن المضبوطات

وأسفرت المأمورية عن ضبط المتهم، وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى مبلغ مالي يُشتبه في كونه من حصيلة نشاطه الإجرامي، وهاتف محمول يُشتبه في استخدامه لتسهيل التواصل مع المتعاملين معه في نشاط الاتجار بالمواد المخدرة.

كما كشفت أعمال الفحص عن وجود دراجة نارية بحوزته، تبين أنها مُبلغ بسرقتها، لتضاف إلى قائمة المضبوطات التي جرى التحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وتأتي الواقعة في إطار جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج لملاحقة المتاجرين بالمواد المخدرة، وضبط العناصر الإجرامية، والتصدي لمختلف صور الخروج على القانون، من خلال التحريات الأمنية وتنفيذ المأموريات المستهدفة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

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