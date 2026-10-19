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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لا حالات تسمم.. رئيس مدينة أبوتيج باسيوط تتفقد مدرسة الفرغل الإعدادية

رئيس مركز ومدينة أبوتيج تزور مدرسة الفرغل الإعدادية
رئيس مركز ومدينة أبوتيج تزور مدرسة الفرغل الإعدادية
إيهاب عمر

نفت رئاسة مركز ومدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود حالات تسمم بين الطلاب بمدرسة الفرغل الإعدادية، مؤكدة أن جميع الطلاب بحالة صحية جيدة، وأن اليوم الدراسي يسير بصورة طبيعية دون رصد أي حالات مرضية أو تسمم.

وتوجهت المهندسة هالة نصير، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، فورًا إلى مدرسة الفرغل الإعدادية، يرافقها الدكتور محمد العجان، مدير الإدارة التعليمية، للوقوف على حقيقة ما تم تداوله، والاطمئنان على سلامة الطلاب وانتظام العملية التعليمية.

وأوضحت رئاسة المركز أنه من خلال المعاينة الفورية وسؤال إدارة المدرسة، تبين عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن وقوع حالات تسمم، وأن جميع الطلاب منتظمون داخل فصولهم الدراسية، ويتمتعون بحالة صحية جيدة.

وناشدت رئاسة مركز ومدينة أبوتيج المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره وتداوله من أخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أولياء الأمور، مع ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها.

أسيوط مواقع التواصل الاجتماعي حالات تسمم الطلاب مدرسة الفرغل الإعدادية الإدارة التعليمية

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