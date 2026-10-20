قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدعية الفجر لتوسيع الرزق ونيل البركة.. 10 أدعية للفرج وقضاء الحوائج
قبل الانتخابات الإسرائيلية.. لقاء سري بين نتنياهو ووزير الدفاع الأمريكي بشأن إيران
انتهت اللعبة.. طرابزون يسخر من بشكتاش بعد الفوز بصورة محمد صلاح
مروحيات الطوارئ تجلي عالقين جراء السيول في شرق إسبانيا
دعاء التوبة والمغفرة في الثلث الأخير من الليل.. أدعية مستجابة بإذن الله لتكفير الذنوب
تراجع خام برنت رغم تجدد هجمات الفصائل اليمنية على منشآت الطاقة السعودية
بعد ثلاثية المقاولون.. بركات وجهازه يتقدمون باستقالتهم من تدريب إنبي الشرقية
الأرز بكام النهاردة؟.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجآت في أسعار الشعير والأبيض
أمين الفتوى: خطابات الرئيس السيسي تعكس بُعدًا روحيًا يتقاطع مع التصوف المعتدل
ناشط فلسطيني يطلب تدخل المحكمة العليا الأمريكية لتجنب اعتقاله وترحيله مجددًا
متحدث الوزراء: منتدى مصر يضع خطة عمل حتى 2030 لتلبية احتياجات المواطنين
بعد قرار الإيقاف.. المباريات التي يغيب عنها التوأم حسام وإبراهيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير اقتصاد رقمي: الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات جديدة على وعي المواطنين حتى 2030

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
هاني حسين

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، خبير الاقتصاد الرقمي، إن بناء وعي المواطن المصري يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة حملات التضليل الرقمي، مشيرا إلى أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة لنشر الشائعات وإثارة الفتن بين فئات المجتمع، من خلال حسابات وهمية تستهدف التأثير على الرأي العام.

وأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي باتت قادرة على تحليل مشاعر المستخدمين واستهدافهم بمحتوى يؤثر على حالتهم النفسية، موضحا أن هذه الأدوات قد تستغل إحباط الشباب، خاصة الباحثين عن فرص عمل، عبر نشر محتوى سلبي ومعلومات مضللة تدفعهم إلى الشعور باليأس والغضب تجاه المجتمع.

وأكد خبير الاقتصاد الرقمي أن تقنيات التزييف العميق والخوارزميات الرقمية يمكن أن تسهم في تضخيم الحوادث الفردية وتحويلها إلى قضايا عامة، بما يؤثر على إدراك المواطنين للواقع، مشددا على أهمية التحقق من المعلومات قبل تداولها، وعدم إعادة نشر الشائعات دون التأكد من صحتها.

وأشار غنيم إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تكاتف جهود الحكومة والإعلام ومؤسسات المجتمع والتعليم، مع تعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين، لافتا إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في التحول الرقمي منذ إطلاق المبادرة الوطنية عام 2018، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وإتاحة 242 خدمة عبر منصة مصر الرقمية، بما أسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتعزيز الشمول المالي.

وأوضح غنيم أن مصر تمتلك فرصا واعدة لزيادة صادرات الخدمات الرقمية، في ظل التوسع في خدمات التعهيد الإلكتروني وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، لافتا إلى أن الصادرات المصرية من الخدمات الرقمية تبلغ نحو 6 مليارات دولار سنويا، وأنه يمكن العمل على زيادتها إلى 15 مليار دولار خلال عامين أو ثلاثة، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز الاقتصاد الوطني.

الذكاء الاصطناعي اخبار التوك شو التكنولوجيا مصر التقنيالت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

قفزة جديدة في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

بعد تجاوز الـ 6 آلاف.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر

طرابزون

ترتيب الدوري التركي بعد فوز طرابزون سبور على بشكتاش

تراجع أسعار البيض اليوم وارتفاع أسعار زيوت الطعام في الأسواق

تراجع أسعار البيض والسكر.. والزيت يرتفع 11 جنيه .. مفاجأة في أسعار السلع الغذائية اليوم

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع من جديد.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

سعرالدولار اليوم

الأخضر وصل 54 جنيها.. سعر الدولار الآن في البنوك

قطع المياه ..صورة تعبيرية

تأجيل إصلاح خط مياه زهراء المعادي إلى مساء اليوم.. تعرف على المناطق المتأثرة

ترشيحاتنا

منتخب مصر

بعد أزمة مباراة الأرجنتين.. أضا يكشف تفاصيل عقوبات فيفا ضد حسام وإبراهيم وزيكو

عبدالرحمن حميد

عبد الرحمن حميد يكشف حقيقة تجديد عقده مع الأهلي ويحسم موقفه من الاستمرار

محمد علي بن رمضان

بعد رحيله عن الأهلي.. محمد علي بن رمضان يكشف أسباب اختياره الشمال القطري

بالصور

طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم

طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم
طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم
طريقة عمل الكابوريا في البيت زي المطاعم

شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟.. متى يستدعي هذا الأمر شعورنا بالقلق؟

شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟
شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟
شعرك بيتساقط أكتر مع تغير الفصول؟ متى يستدعي القلق؟

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

فيديو

اسعار فستانين الجونة 2026

نصف مليون جنيه في فستان واحد .. أسعار صادمة لفساتين نجمات الجونة 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد