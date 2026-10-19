خرجت للصلح بين صديقتها وخطيبها فلفظت أنفاسها الأخيرة.. تفاصيل مصرع طالبة في شبرا الخيمة

لقيت طالبة بالمرحلة الثانوية، تبلغ من العمر 17 عامًا، مصرعها إثر إصابتها بطلق خرطوش في الوجه والصدر، أثناء محاولتها الصلح بين صديقتها وخطيب الأخيرة، بشارع 15 مايو بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.



وتلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع فتاة إثر إصابتها بطلق ناري خرطوش بدائرة القسم.

وانتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين مصرع فتاة تدعى «نورا»، تبلغ من العمر 17 عامًا، ومقيمة بعزبة رستم، إثر إصابتها بطلق خرطوش في الوجه والصدر، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

تحريات الواقعة

وكشفت التحريات أن الفتاة كانت بصحبة صديقتها «ذكرى» وخطيبها، في محاولة لإنهاء خلاف نشب بينهما، وأثناء وجودهم معًا، كان الشاب يحمل سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش»، وخرجت منه طلقة أصابت «نورا» في الوجه والصدر، لتسقط أرضًا وتلفظ أنفاسها الأخيرة، بينما فر المتهم من مكان الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وفقًا لما ورد في التحقيقات الأولية.

وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بتشريح جثمان المجني عليها لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية.