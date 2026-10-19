قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف مشروع الضبعة النووية 2026.. رواتب تصل إلى 40 ألف جنيه وطريقة التقديم
رسميًا .. إيقاف رونالدو شهرا وتغريمه ماليًا بعد أزمته مع منتخب البرتغال
أحمد موسى: العاصمة باريس تتحول لخراب وفوضى
بالصور.. إصابة حكمدار جنوب سيناء ووفاة 2 آخرين
طرابزون سبور ينهي الشوط الأول متقدمًا على بشكتاش في الدوري التركي
مواطن بفيلم بمنتدى مصر 2026: قاعد وسط عيالي في الأسمرات بعد تطويرها
أحمد موسى: أنا هقول اللي مؤمن بيه حتى لو على رقبتي
زيكر X الكهربائية بمدى يصل لـ 400 كم.. صور
نيس وليون تعلنان حظر التجول وتنضمان لقائمة الحظر في فرنسا
أحمد موسى: الرئيس السيسي فتح كل الملفات من أجل حل مشكلات المواطنين
عامل نظافة خلال عرض فيلم تسجيلي أمام الرئيس السيسي: نفسي العمال الغلابة اللي زي حالاتي يتأمن عليهم
هجرة العقول تضرب أمريكا.. علماء يهربون من سياسات ترامب إلى أوروبا والصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خرجت للصلح بين صديقتها وخطيبها فلفظت أنفاسها الأخيرة.. تفاصيل مصرع طالبة في شبرا الخيمة

المتوفية
المتوفية
إبراهيم الهواري

لقيت طالبة بالمرحلة الثانوية، تبلغ من العمر 17 عامًا، مصرعها إثر إصابتها بطلق خرطوش في الوجه والصدر، أثناء محاولتها الصلح بين صديقتها وخطيب الأخيرة، بشارع 15 مايو بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.


وتلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع فتاة إثر إصابتها بطلق ناري خرطوش بدائرة القسم.
وانتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين مصرع فتاة تدعى «نورا»، تبلغ من العمر 17 عامًا، ومقيمة بعزبة رستم، إثر إصابتها بطلق خرطوش في الوجه والصدر، ما أدى إلى وفاتها في الحال.
تحريات الواقعة 
وكشفت التحريات أن الفتاة كانت بصحبة صديقتها «ذكرى» وخطيبها، في محاولة لإنهاء خلاف نشب بينهما، وأثناء وجودهم معًا، كان الشاب يحمل سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش»، وخرجت منه طلقة أصابت «نورا» في الوجه والصدر، لتسقط أرضًا وتلفظ أنفاسها الأخيرة، بينما فر المتهم من مكان الواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وفقًا لما ورد في التحقيقات الأولية.
وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بتشريح جثمان المجني عليها لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية.

القليوبية محافظة القليوبية إدارة البحث الجنائي طالبة بالمرحلة الثانوية شبرا الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.. عيار 21 يقترب من 6300 جنيه

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

اسعار الفراخ اليوم

البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

الصورة المتداولة

بعد شكاوى ضغط التقيييمات والواجبات| تلميذ ابتدائي يكتب: أمنيتي المدرسة تقع

قفزة جديدة في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

بعد تجاوز الـ 6 آلاف.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر

ترشيحاتنا

مهرجان الدوحة 2026

«52 بلو» ووثائقي إدوارد سعيد أبرزها.. تعرف على أفلام مهرجان الدوحة السينمائي 2026

فضل شاكر ونجله محمد

تركي آل الشيخ يعلن أول حفل يجمع فضل شاكر ونجله في مدينة الخُبر 30 أكتوبر

سارة سلامة

سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور بلوك جديد

بالصور

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن خلال عشر دقائق فقط

طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن
طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن
طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن

قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك

قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك
قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك
قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك

مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟

مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟
مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟
مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟

فيديو

نجوم الفن يتفاعلون مع موقف السيسي تجاه السعودية

شيرين وأصالة ووائل كفوري.. نجوم الفن يتفاعلون مع موقف رئيس مصر تجاه السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

د. مها محمد عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: ركائز المناعة الفكرية والوجدانية.. نحو مناعة فكرية وشخصية مستقلة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

المزيد