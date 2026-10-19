راحت تصلح بينهم فدفعت حياتها ثمنًا.. التحقيق مع صديقة «نورا» ضحية خرطوش شبرا الخيمة

بدأت جهات التحقيق بنيابة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، التحقيق مع صديقة الطالبة «نورا»، البالغة من العمر 17 عامًا، والتي لقيت مصرعها إثر إصابتها بطلق خرطوش في الوجه والصدر، أثناء وجودها برفقة صديقتها وخطيب الأخيرة بشارع 15 مايو، فيما تواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة.



وتلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية ورئيس مباحث المديرية إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع فتاة إثر إصابتها بطلق ناري خرطوش بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع «نورا»، 17 عامًا، طالبة بالمرحلة الثانوية ومقيمة بعزبة رستم، إثر إصابتها بطلق خرطوش في الوجه والصدر، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وكشفت التحريات أن خطيب صديقة المجني عليها هو المتهم في الواقعة، وأن الطلقة التي أودت بحياة الفتاة خرجت من سلاح ناري «فرد خرطوش» كان بحوزته، قبل أن يفر هاربًا من مكان الحادث.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب خلاف بين صديقة المجني عليها، وتدعى «ذكرى»، وخطيبها، فتوجهت «نورا» برفقة صديقتها وخطيبها في محاولة للصلح بينهما وإنهاء الخلاف. وأثناء وجودهم معًا، كان المتهم يحمل سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش»، وأثناء لهوه به خرجت طلقة أصابت المجني عليها في الوجه والصدر، لتسقط أرضًا وتفارق الحياة في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وفقًا لما ورد بالتحريات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بتشريح جثمان المجني عليها لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية.