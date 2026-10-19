قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتدى مصر 2026.. مواطن يطالب الرئيس بزيادة فرص العمل في العاصمة
بلاغات متزامنة عن قنابل في المدارس بـ 4 دول أوروبية
ثاني لاعب مصري.. صلاح يكتب اسمه في تاريخ طرابزون سبور أمام بشكتاش
بلدنا قوية.. عمرو أديب: الرئيس السيسي تحدث في منتدى مصر عن كيفية الحفاظ على الوطن
رسائل عاجلة من وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور.. أبرزها البكالوريا
إيران تلوح باستهداف كابلات الإنترنت تحت هرمز: لدينا أهداف جديدة
ترتيب الدوري التركي بعد فوز طرابزون سبور على بشكتاش
برينتفورد يتعاون مع الشرطة بعد إلقاء كرة رجبي نحو الملعب
خبير عسكري: تكلفة اعتراض الصواريخ في سلاح صائد المسيرات تصل إلى 5 دولار فقط
احتراق المئات من الدراجات الكهربائية في احتجاجات فرنسا
من الأقصر إلى أفريقيا.. «شفاء الأورمان» تستضيف 16 طبيبا من 8 دول للتدريب على جراحات الأورام
مستشار وزير الدفاع اليمني: إيران تقف وراء المشروع العسكري للحوثيين في اليمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

راحت تصلح بينهم فدفعت حياتها ثمنًا.. التحقيق مع صديقة «نورا» ضحية خرطوش شبرا الخيمة

المتوفية
المتوفية
إبراهيم الهواري

بدأت جهات التحقيق بنيابة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، التحقيق مع صديقة الطالبة «نورا»، البالغة من العمر 17 عامًا، والتي لقيت مصرعها إثر إصابتها بطلق خرطوش في الوجه والصدر، أثناء وجودها برفقة صديقتها وخطيب الأخيرة بشارع 15 مايو، فيما تواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة.


وتلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية ورئيس مباحث المديرية إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع فتاة إثر إصابتها بطلق ناري خرطوش بدائرة القسم.
وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع «نورا»، 17 عامًا، طالبة بالمرحلة الثانوية ومقيمة بعزبة رستم، إثر إصابتها بطلق خرطوش في الوجه والصدر، ما أدى إلى وفاتها في الحال.
وكشفت التحريات أن خطيب صديقة المجني عليها هو المتهم في الواقعة، وأن الطلقة التي أودت بحياة الفتاة خرجت من سلاح ناري «فرد خرطوش» كان بحوزته، قبل أن يفر هاربًا من مكان الحادث.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب خلاف بين صديقة المجني عليها، وتدعى «ذكرى»، وخطيبها، فتوجهت «نورا» برفقة صديقتها وخطيبها في محاولة للصلح بينهما وإنهاء الخلاف. وأثناء وجودهم معًا، كان المتهم يحمل سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش»، وأثناء لهوه به خرجت طلقة أصابت المجني عليها في الوجه والصدر، لتسقط أرضًا وتفارق الحياة في الحال.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وفقًا لما ورد بالتحريات.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بتشريح جثمان المجني عليها لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية.

القليوبية محافظة القليوبية جهات التحقيق شبرا الخيمة نيابة شبرا الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

الصورة المتداولة

بعد شكاوى ضغط التقيييمات والواجبات| تلميذ ابتدائي يكتب: أمنيتي المدرسة تقع

قفزة جديدة في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

بعد تجاوز الـ 6 آلاف.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر

وزيرة التنمية المحلية

«نزع ملكية أراضي محور حسب الله الكفراوي بالجيزة».. ننشر قرار التنمية المحلية بالوقائع المصرية

السفارة الأمريكية

وظيفة في السفارة الأمريكية بمرتب 2.3 مليون جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

ترشيحاتنا

سيف زاهر

سيف زاهر يسلط الضوء على تألق محمد صلاح مع طرابزون سبور

ريال مدريد

ثاني أعلى أجر.. ريال مدريد يتفق مع نجمه على تمديد عقده

بونو

حقيقة رحيل ياسين بونو عن الهلال السعودي

بالصور

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد
مع تقلبات الطقس.. 7 علامات لا تهمليها عند الشعور بالبرد

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب
بتحسي بالبرد رغم اعتدال الجو؟ 7 علامات تكشف السبب

طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن خلال عشر دقائق فقط

طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن
طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن
طريقة عمل طاجن السبيط بالطماطم في الفرن

قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك

قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك
قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك
قبل شراء ملابس الشتاء.. 5 قطع أساسية تستحق فلوسك

فيديو

اسعار فستانين الجونة 2026

نصف مليون جنيه في فستان واحد .. أسعار صادمة لفساتين نجمات الجونة 2026

نجوم الفن يتفاعلون مع موقف السيسي تجاه السعودية

شيرين وأصالة ووائل كفوري.. نجوم الفن يتفاعلون مع موقف رئيس مصر تجاه السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

د. مها محمد عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: ركائز المناعة الفكرية والوجدانية.. نحو مناعة فكرية وشخصية مستقلة

المزيد