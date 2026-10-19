ضبط طن دواجن فاسدة ومجهولة المصدر داخل مخزن بالعبور

تمكنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، من ضبط نحو طن من الدواجن مجهولة المصدر، وغير المدون عليها بيانات، ومتغيرة الخواص الطبيعية، داخل أحد المخازن بمنطقة جمعية عرابي بمدينة العبور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وجاءت الحملة بتوجيهات الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور محمد سعد، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في إطار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ تداول المنتجات الغذائية، للتأكد من سلامة المعروض ومطابقته للاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة المواطنين.

وقاد الحملة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، بمشاركة الدكتور أيمن هشام والدكتور محمد رفعت، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط الكمية داخل المخزن المشار إليه.

وعقب الضبط، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، في إطار جهود الأجهزة المعنية لمواجهة تداول الأغذية مجهولة المصدر وغير المطابقة للاشتراطات الصحية.