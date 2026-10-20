مصرع شخص وإصابة آخر بنزيف في المخ إثر تصادم سيارة نقل وتوك توك بالمنصورة

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر بإصابات خطيرة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتوك توك على طريق الشراقوة أمام بنزينة جديلة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتوك توك على طريق الشراقوة أمام بنزينة جديلة بالمنصورة، ووجود متوفى ومصاب.

انتقل ضباط المباحث و3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع مصطفى محمد رزق غازي، 38 عامًا، مقيم بمنشية المصطفى بالمنصورة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته.

كما أسفر الحادث عن إصابة شخص مجهول الهوية، يبلغ من العمر نحو 35 عامًا، باشتباه نزيف في المخ وكسور متعددة بالجسم.

تم نقل المصاب إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما نُقل المتوفى إلى مستشفى المنصورة الدولي