قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسط تكتم كبير.. هيجسيث يلتقي نتنياهو في إسرائيل سرًا.. فلماذا الآن؟
موعد التوقيت الشتوي في مصر 2026.. وقت تأخير الساعة 60 دقيقة
من اليوم وحتى الغد.. مناورة إسرائيلية بالضفة وتحركات مكثفة للقوات
بالأسماء.. السماح لـ 21 مواطنا بالحصول على الجنسية الأجنبية
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بترول أسيوط بالدوري.. والقناة الناقلة
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر
وزير العدل يخول بعض العاملين بالجهاز المصري للملكية الفكرية صفة مأموري الضبط القضائي
تنفيذ 1.9 مليون وحدة سكنية وإضافة 72 ألفا بالشراكة مع القطاع الخاص.. الإسكان توضح
«طلعوا الشتوي».. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء: شبورة وأمطار وانخفاض الحرارة ليلًا
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك بعد تجاوز الـ 54 جنيهًا.. مفاجأة في بداية التعاملات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر بنزيف في المخ إثر تصادم سيارة نقل وتوك توك بالمنصورة

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر بإصابات خطيرة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتوك توك على طريق الشراقوة أمام بنزينة جديلة بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، تم  نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم 

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتوك توك على طريق الشراقوة أمام بنزينة جديلة بالمنصورة، ووجود متوفى ومصاب.

 انتقل ضباط المباحث و3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع مصطفى محمد رزق غازي، 38 عامًا، مقيم بمنشية المصطفى بالمنصورة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته.

كما أسفر الحادث عن إصابة شخص مجهول الهوية، يبلغ من العمر نحو 35 عامًا، باشتباه نزيف في المخ وكسور متعددة بالجسم.

تم  نقل المصاب إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما نُقل  المتوفى إلى مستشفى المنصورة الدولي

الدقهليه محافظة جديله بنزينه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع من جديد.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

طرابزون

ترتيب الدوري التركي بعد فوز طرابزون سبور على بشكتاش

محمد صلاح

ثاني لاعب مصري.. صلاح يكتب اسمه في تاريخ طرابزون سبور أمام بشكتاش

منتخب مصر

بعد قرار الإيقاف.. المباريات التي يغيب عنها التوأم حسام وإبراهيم

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

نزيف دماغي.. حقيقة دخول كيم جونغ أون في غيبوبة ونقله إلى الصين للعلاج

الأرز

الأرز بكام النهاردة؟.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجآت في أسعار الشعير والأبيض

حسام حسن

أول تحرك من اتحاد الكرة بعد إيقاف حسام وإبراهيم حسن بقرار الفيفا

أحمد موسى

بعد إيقاف التوأم وزيكو| أحمد موسى ينفعل على الهواء ويوجه رسالة نارية للفيفا

ترشيحاتنا

عمرو يسرى

عمرو يسري يودع والدته الراحلة عن بُعد برسالة مؤثرة: حضرت دفنتها لايف

عمرو محمود ياسين

عمرو محمود ياسين يهاجم الشامتين في وفاة قس الإكوادور: لحظات تعيسة

راغب علامة

راغب علامة يروج لحفله في قرطاج برسالة لجمهوره التونسي

بالصور

الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع

الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع
الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع
الفستق الحلبي.. مكسرات صغيرة تدعم صحة القلب وتساعد على الشعور بالشبع

قبل ظهور التجاعيد.. 6 عادات يومية احذريها

قبل ظهور التجاعيد.. 6 عادات يومية احذريها
قبل ظهور التجاعيد.. 6 عادات يومية احذريها
قبل ظهور التجاعيد.. 6 عادات يومية احذريها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد