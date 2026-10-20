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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم أسيوط يعلن انطلاق لقاءات مواجهة الأفكار المغلوطة والتصدى للشائعات

تعليم بأسيوط تطلق لقاءات مواجهة الافكار المغلوطة والتصدى للشائعات
تعليم بأسيوط تطلق لقاءات مواجهة الافكار المغلوطة والتصدى للشائعات
إيهاب عمر

أعلن محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ،انطلاق سلسلة اللقاءات والمحاضرات الدعوية لإرساء القيم الدينية والأخلاقية وتحصين النشء ضد الأفكار المغلوطة وتصحيح المفاهيم والتصدى للشائعات والتى يجرى تنفيذها بمختلف المؤسسات التعليمية بالمحافظة بالتعاون مع منطقة الوعظ ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف بأسيوط ،تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد علوان محافظ أسيوط.

وأشار وكيل الوزارة - فى بيان صادر عن المركز الإعلامى بالمديرية - إلى أن إدارة ديروط التعليمية نظمت عدة لقاءات ومحاضرات توعوية ،تحت إشراف محمود على مدير إدارة ديروط التعليمية وفضيلة الشيخ الدكتور مرتجى عبد الرؤوف مدير عام منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بأسيوط ،ومديرى المدارس المستهدفة ،وتضمنت اللقاءات والمحاضرات موضوعات " نشر الفكر الوسطى و تحصين النشء ضد الافكار المغلوطة ونشر قيم التسامح وحب الوطن والمواطنة والاعتزاز بالهوية " وارساء القيم الدينية والأخلاقية،وتصحيح المفاهيم  فضلا عن الإجابة عن تساؤلات الطلاب واستفساراتهم.

وأوضح وكيل وزارة التعليم بالمحافظة ،أنه يجرى تكثيف سلسلة الندوات واللقاءات التوعوية بمختلف المدارس على مستوى 11 إدارة تعليمية بمشاركة رجال الدين الاسلامى والمسيحى وبعض القيادات الطبيعية وأساتذة الجامعات ،بهدف بناء جيل واع بقضايا وطنه محافظا على مكتسبات التنمية ، لبناء وعي جديد يعزز القيم ويزرع الأمل.

أسيوط وزارة التربية والتعليم المحاضرات الدعوية القيم الدينية الافكار المغلوطة لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بأسيوط إدارة ديروط التعليمية

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