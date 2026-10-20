النصر يخشى مفاجآت نيوم.. والاتحاد في اختبار صعب أمام الاتفاق والقادسية يطارد صدارة الدوري السعودي

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين مع إسدال الستار على مباريات الجولة العاشرة بإقامة أربع مواجهات قوية، يتصدرها لقاء النصر أمام نيوم على ملعب «الأول بارك» فيما يخوض الاتحاد اختبارا صعبا خارج ملعبه أمام الاتفاق، ويحل القادسية ضيفا على التعاون في مواجهة تتباين فيها طموحات الفريقين بينما يلتقي الدرعية مع الرياض في صراع لتحسين المراكز بجدول الترتيب.

وتحمل مباريات الليلة أهمية خاصة في ظل اشتعال المنافسة على القمة ورغبة الفرق الكبرى في عدم إهدار النقاط مقابل سعي الأندية التي تعاني في المراكز المتأخرة إلى استغلال كل فرصة للخروج بنتيجة إيجابية تعيد ترتيب أوراقها قبل استكمال مشوار المسابقة.

النصر يعود إلى الدوري وعينه على النقاط الثلاث

يستضيف النصر نظيره نيوم على ملعب «الأول بارك» في العاصمة الرياض بحثا عن تحقيق انتصار جديد يعزز موقفه في سباق المنافسة على لقب الدوري السعودي ويؤكد قدرته على مواصلة الضغط على منافسيه خلال المرحلة المقبلة.

ويعود النصر إلى أجواء المسابقة المحلية بعد غيابه عن الجولة التاسعة بسبب تأجيل مواجهته أمام الأهلي بعدما حقق الفوز على الدرعية بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الثامنة ليخوض لقاء نيوم بطموح استثمار تفوقه الهجومي ومواصلة حصد النقاط.

ويعتمد الفريق على مجموعة من أبرز نجومه يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه جواو فيليكس إلى جانب السنغالي ساديو ماني والبرازيلي أنجيلو والفرنسي كومان في تشكيلة تمنح الجهاز الفني خيارات متنوعة على المستوى الهجومي سواء من خلال الاختراقات الفردية أو التحركات خلف دفاع المنافس.

نيوم يبحث عن التعويض أمام كتيبة النجوم

يدخل نيوم المواجهة بعد خسارته أمام الاتفاق بهدف دون مقابل في الجولة التاسعة وهي النتيجة التي أوقفت تقدمه وأبعدته عن فرصة مواصلة الزحف نحو المراكز المتقدمة ليصبح مطالبا بتقديم رد فعل قوي أمام النصر.

ويعول الفريق على مجموعة من الأسماء البارزة يتقدمها الجزائري سعيد بن رحمة والمهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت أملا في استعادة الفاعلية الهجومية والظهور بصورة أكثر خطورة أمام المرمى بعدما فشل في التسجيل خلال مباراته الأخيرة.

الاتحاد في اختبار صعب أمام الاتفاق

وفي الدمام يحل الاتحاد ضيفا على الاتفاق في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للفريقين خاصة مع تقارب رصيدهما النقطي ورغبتهما في الاقتراب من فرق المقدمة.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات بينما يأتي الاتفاق في المركز السابع برصيد 15 نقطة من تسع مواجهات وهو ما يمنح أصحاب الأرض فرصة لتقليص الفارق مع منافسهم في حين يسعى الفريق الضيف إلى تعزيز موقعه ومواصلة المنافسة على المراكز الأولى.

ويخوض الاتحاد اللقاء في ظروف لا تخلو من الضغوط بعدما خسر أمام الهلال بنتيجة 3-2 في الجولة الثامنة قبل تأجيل مواجهته أمام الشباب في الجولة الماضية ليبتعد مؤقتا عن أجواء المنافسة المحلية.

في المقابل يدخل الاتفاق المواجهة بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على نيوم بهدف دون مقابل في الجولة الماضية وهو الانتصار الذي رفع رصيده إلى 15 نقطة ومنحه دفعة قوية قبل استضافة الاتحاد.

ويأمل الاتفاق في استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز جديد يمنحه فرصة تجاوز منافسه في جدول الترتيب ويؤكد أن الفريق قادر على الاقتراب من دائرة المنافسة خاصة إذا نجح في استغلال الظروف التي يمر بها الاتحاد.

القادسية يطارد الصدارة أمام التعاون الجريح

وفي بريدة يخوض القادسية مواجهة مهمة أمام التعاون في لقاء تتباين فيه الأهداف بصورة واضحة؛ إذ يسعى الضيوف إلى مواصلة الضغط على المتصدرين بينما يبحث أصحاب الأرض عن انتصارهم الأول في الدوري هذا الموسم للخروج من دوامة النتائج السلبية.

ويصل القادسية إلى المباراة برصيد 22 نقطة بعدما واصل نتائجه الإيجابية بالفوز على أبها بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية ليعزز موقعه في سباق الصدارة ويؤكد قدرته على المنافسة بقوة خلال الموسم الحالي.

ويطمح الفريق إلى مواصلة حصد النقاط وعدم التفريط في أي فرصة قد تمنحه أفضلية في الصراع على القمة خاصة أن مواجهته المرتقبة أمام الهلال في الجولة المقبلة تفرض عليه التعامل بجدية مع لقاء التعاون وعدم الانشغال المبكر بالمباراة القادمة.

على الجانب الآخر يعيش التعاون فترة صعبة بعدما اكتفى بالتعادل مع الدرعية بهدف لكل فريق في الجولة الماضية ليواصل بحثه عن أول انتصار في المسابقة ويحتل المركز السابع عشر برصيد أربع نقاط.

ويجد الفريق نفسه أمام ضرورة استغلال عاملي الأرض والجمهور لمحاولة إيقاف نزيف النقاط خاصة أن استمرار النتائج السلبية قد يزيد من صعوبة موقفه في جدول الترتيب ويضع اللاعبين تحت ضغوط إضافية.

الدرعية والرياض.. صراع لتحسين المراكز

وتختتم مواجهات الثلاثاء بلقاء الدرعية والرياض على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في العاصمة في مباراة يسعى خلالها الفريقان إلى تعزيز رصيدهما والابتعاد عن مناطق الخطر مع اختلاف موقفهما في جدول الترتيب.

ويدخل الدرعية اللقاء محتلا المركز الثامن برصيد 12 نقطة بعدما تعادل مع التعاون بهدف لكل فريق في الجولة التاسعة ليحافظ على موقعه في منطقة وسط الجدول مع تطلعه إلى العودة للانتصارات والتقدم نحو المراكز الأعلى.

أما الرياض فيحتل المركز الثاني عشر برصيد تسع نقاط بعدما غاب عن الجولة الماضية بسبب تأجيل مواجهته أمام الهلال ويطمح إلى استثمار فترة الراحة النسبية للعودة بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية جديدة.

ويدرك الرياض أن مواجهة الدرعية تمثل فرصة مهمة لزيادة رصيده والاقتراب من فرق وسط الجدول لكنه سيكون مطالبا بتقديم أداء متوازن أمام منافس يتطلع بدوره إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور.