خطيب صديقتها أنهى حياتها.. ماذا حدث لـ نورا طالبة شبرا الخيمة؟

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، راحت ضحيتها طالبة بالمرحلة الثانوية تبلغ من العمر 17 عامًا، بعدما أُصيبت بطلق خرطوش في الوجه والصدر أثناء محاولتها التدخل للصلح بين صديقتها وخطيبها، لتنتهي حياتها في لحظات، وتترك أسرتها في حالة من الصدمة والحزن.

تفاصيل مقتل الطالبة نورا في شبرا الخيمة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع فتاة إثر إصابتها بطلق خرطوش في نطاق القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان البلاغ بشارع 15 مايو، وبالفحص تبين مصرع فتاة تدعى «نورا»، تبلغ من العمر 17 عامًا، ومقيمة بعزبة رستم، بعدما أُصيبت بطلق خرطوش في الوجه والصدر، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

والدة نورا تكشف كلمات ابنتها الأخيرة قبل وفاتها

كشفت والدة الطالبة نورا عن تفاصيل مؤلمة من اللحظات الأخيرة في حياة ابنتها، مستعيدة الكلمات التي قالتها لها قبل مغادرة المنزل، دون أن تتخيل أنها لن تراها مرة أخرى.

وقالت الأم إن ابنتها أخبرتها بأنها ستنهي مشوارًا متعلقًا بمعاش تكافل وكرامة من أجل راحتها، لكنها لم تكن تعلم أن تلك الكلمات ستكون آخر ما تسمعه منها.

وعبّرت الأم عن حزنها الشديد لفقدان ابنتها، قائلة: «بنتي هي اللي ارتاحت وسبتني لوحدي».

كما وجهت والدة نورا اتهامات إلى صديقة ابنتها، معتبرة أنها استدرجتها إلى خطيبها، الذي تتهمه الأسرة بالتسبب في مقتل الفتاة، وطالبت بكشف حقيقة ما جرى ومحاسبة المسؤول عن الواقعة، وهي اتهامات لا تزال محل تحقيق ولم يُحسم مدى صحتها بعد.

تشييع جثمان الطالبة نورا وسط حالة من الحزن

وشيّع أهالي مدينة شبرا الخيمة جثمان الطالبة نورا، عقب أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد عصفور، وسط حالة من الحزن والأسى بين أفراد أسرتها وأهالي المنطقة، الذين خيمت عليهم الصدمة بعد رحيل الفتاة في هذه الظروف المأساوية.

ماذا كشفت التحريات عن مقتل الطالبة نورا؟

وكشفت التحريات الأولية أن نورا كانت بصحبة صديقتها «ذكرى» وخطيب الأخيرة، في محاولة لإنهاء خلاف نشب بينهما.

وأضافت التحريات أن الشاب كان يحمل سلاحًا ناريًا «فرد خرطوش»، وأثناء وجودهم معًا، كان يلهو بالسلاح أمام الفتاة وصديقتها، قبل أن تخرج منه طلقة أصابت نورا في الوجه والصدر، لتسقط أرضًا وتفارق الحياة.

وعقب الواقعة، فر المتهم من المكان، فيما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لضبطه، حتى تمكنت من القبض عليه عقب تقنين الإجراءات.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، وفقًا لما ورد في التحقيقات الأولية.

النيابة تحقق في واقعة مقتل طالبة شبرا الخيمة

حرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وأمرت النيابة بتشريح جثمان المجني عليها لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية، فيما تستمر التحقيقات لكشف جميع تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.