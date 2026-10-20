إبراهيما كوناتي يكشف كواليس أزمة قميص سبتة.. ويؤكد: مورينيو يمتلك هالة استثنائية

خرج الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع ريال مدريد، عن صمته بشأن الجدل الذي أثاره ظهوره بقميص يحمل رسالة دعم لمدينة سبتة دون إظهار العبارة كاملة، في واقعة جمعته بزميليه كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور قبل مواجهة إلتشي في الدوري الإسباني خلال سبتمبر الماضي.

وأوضح المدافع الفرنسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء قبل مواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، أنه لم يفهم مضمون الرسالة المكتوبة على القميص وقت الواقعة، قبل أن يتعرف على تفاصيل الأزمة لاحقًا، مؤكدًا تفهمه لوجهتي النظر ورغبته في الابتعاد عن الجدل والتركيز على كرة القدم.

وتطرق كوناتي خلال حديثه إلى علاقته بالمدير الفني جوزيه مورينيو، وطموحات ريال مدريد في المنافسة على الألقاب، إلى جانب مواجهة لايبزيج المرتقبة، وموقفه من القرارات التحكيمية التي شهدتها مباريات الفريق منذ بداية الموسم.

كوناتي يوضح موقفه من أزمة قميص سبتة

تعود الواقعة إلى 15 سبتمبر الماضي، عندما ظهر لاعبو ريال مدريد وإلتشي بقميص يحمل عبارة «Todos somos caballas»، التي تعني «كلنا من أبناء سبتة»، في مبادرة تضامن مع المدينة الإسبانية الواقعة في شمال أفريقيا، على خلفية أزمة مرتبطة بتدفق المهاجرين عبر الحدود المغربية.

وأثار ظهور كوناتي ومبابي وفينيسيوس جونيور بالقميص بطريقة حجبت جزءًا من العبارة جدلًا واسعًا في إسبانيا، خاصة بعدما خلع مبابي وفينيسيوس القميص قبل استكمال التحية التقليدية للاعبين.

وقال كوناتي، تعليقًا على الواقعة: «بصراحة، لم أفهم جيدًا ما كُتب على القميص، بعد ذلك، عرفت ما حدث في سبتة، وأستطيع تفهم وجهتي النظر».

وأضاف المدافع الفرنسي، مستحضرًا أصول عائلته: «أنا من فرنسا، لكن والديّ من أفريقيا، وأعتقد أن هناك كثيرين يعيشون الوضع نفسه، هناك جانب من القصة يمكننا الاتفاق معه، وآخر قد لا نتفق معه».

وتابع: «أتفهم أنه يجب معاقبة الأشخاص الذين يأتون ويرتكبون أمورًا سيئة، لكنني لم أكن أفهم الرسالة وقتها، كنت أركز على المباراة، وكان موقفي البقاء في المنتصف، جئت إلى ريال مدريد من أجل لعب كرة القدم، وإذا لم يكن الناس سعداء بموقفي، فلا بأس».

وتعكس تصريحات كوناتي رغبته في توضيح موقفه من الأزمة، مؤكدًا أن عدم فهمه لمضمون الرسالة وقت الواقعة جعله يفضل عدم الانحياز إلى أي طرف، مع التشديد على أن تركيزه الأساسي ينصب على مهمته داخل الملعب.

كوناتي: مورينيو يمتلك هالة استثنائية

وتحدث مدافع ريال مدريد عن علاقته بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مشيدًا بشخصيته وقدرته على فرض الاحترام داخل غرفة الملابس، ومؤكدًا أن الفريق يركز على تحقيق الانتصارات والمنافسة على جميع الألقاب.

وقال كوناتي: «يمتلك مورينيو هالة استثنائية لا يمتلكها كثير من المدربين، عندما يتحدث، يستمع إليه الجميع ويحترمونه».

وتعكس هذه الكلمات حجم التقدير الذي يكنه المدافع الفرنسي للمدير الفني، الذي يسعى إلى قيادة ريال مدريد نحو تحقيق أهدافه خلال الموسم الحالي، وسط طموحات جماهيرية كبيرة على المستويين المحلي والأوروبي.

كما أشاد كوناتي بزميله الشاب يان ديوماندي، مؤكدًا أنه يمتلك موهبة كبيرة رغم بلوغه 19 عامًا فقط، ويحرص على العمل بجدية يومية، معربًا عن سعادته بالمستويات التي قدمها اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

مبابي وتشواميني ساهما في انتقال كوناتي إلى ريال مدريد

وأشار المدافع الفرنسي إلى أنه كان محظوظًا بوجود عدد من اللاعبين الفرنسيين داخل غرفة ملابس ريال مدريد، موضحًا أن كيليان مبابي وأوريلين تشواميني تحدثا معه كثيرًا عن النادي قبل انضمامه إلى صفوفه.

وأكد كوناتي سعادته باللعب إلى جوار زملائه الفرنسيين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى تمنيه عودة فيرلان ميندي سريعًا إلى الملاعب، نظرًا إلى حاجة الفريق إلى خدماته.

ووصف المدافع تجربته الأولى مع ريال مدريد بأنها تجاوزت توقعاته، مؤكدًا أنه لم يواجه صعوبات كبيرة في التأقلم، بعدما ساعده الجميع داخل النادي على الشعور بالراحة والاندماج سريعًا مع المجموعة.

وشدد على أن الهدف الأهم بالنسبة إليه هو المساهمة في حصد الألقاب، في ظل المستوى المرتفع للمنافسة والتوقعات الكبيرة المحيطة بالنادي الملكي.

كوناتي يرفض التفكير في الكلاسيكو قبل مواجهة لايبزيج

ورفض كوناتي الانشغال بمواجهة الكلاسيكو المقبلة أمام برشلونة، رغم إدراكه الأهمية الكبيرة للمباراة، مؤكدًا أن الأولوية الحالية تتمثل في تحقيق الفوز على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

وقال المدافع الفرنسي: «إذا فزنا غدًا، فسيساعدنا ذلك قبل الكلاسيكو. أما إذا ركزنا على الكلاسيكو، فلن نصل إليه في حالة جيدة. الأولوية لمباراة الغد، لأننا نريد الفوز بدوري أبطال أوروبا».

وتكتسب مواجهة لايبزيج أهمية خاصة بالنسبة إلى كوناتي، الذي سبق له اللعب في صفوف الفريق الألماني بين عامي 2017 و2021، قبل انتقاله إلى ليفربول، ثم انضمامه إلى ريال مدريد في صيف 2026.

وأوضح اللاعب أنه يتطلع إلى رؤية زملائه السابقين، معتبرًا أن تحقيق الفوز سيمنح ريال مدريد فرصة جيدة لإنهاء مرحلة الدوري ضمن المراكز الثمانية الأولى، التي تضمن التأهل المباشر إلى دور الـ16.

وتأتي تصريحات كوناتي في إطار سعي ريال مدريد إلى التعامل مع كل مباراة على حدة، وعدم السماح بالانشغال بالمواجهات الكبرى المقبلة بالتأثير على الاستعداد للمباريات الأوروبية.

كوناتي يتحدث عن القرارات التحكيمية وقضية نيجريرا

وفي سياق آخر، أشار المدافع الفرنسي إلى أن ريال مدريد لم يحالفه التوفيق في بعض القرارات التحكيمية منذ بداية الموسم، معربًا عن عدم رضاه عن عدد من الحالات التي شهدتها مباريات الفريق.

وقال كوناتي: «لم يحالفنا الحظ في القرارات التحكيمية».

كما أشار إلى أنه قرأ عن قضية نيجريرا، لكنه شدد على أن مهمته الأساسية تتمثل في ممارسة كرة القدم ومساعدة فريقه على تحقيق النتائج، دون الانشغال بالقضايا المثارة خارج المستطيل الأخضر.

وتؤكد تصريحات المدافع الفرنسي أنه يفضل توجيه اهتمامه إلى المنافسة داخل الملعب، خاصة مع دخول الموسم مراحل مهمة تتطلب التركيز والاستعداد الجيد لكل مواجهة.

واختتم كوناتي حديثه بالتأكيد على رضاه عن تجربته مع ريال مدريد حتى الآن، موضحًا أن الأجواء داخل النادي ساعدته على التأقلم سريعًا، وأن طموحه الأكبر يتمثل في المساهمة في تحقيق البطولات وإثبات قدرته على تقديم الإضافة للفريق الملكي.