شاهد| هيونداي إلنترا N مونوكروم الجديدة

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد لتوديع طرازات هيونداي إلنترا ، ويطلق علي السيارة الجديدة اسم هيونداي إلنترا N مونوكروم ، وتنتمي إلنترا N لفئة السيارات السيدان .

هيونداي إلنترا N مونوكروم

محرك هيونداي إلنترا N مونوكروم

هيونداي إلنترا N مونوكروم

تحصل سيارة هيونداي إلنترا N مونوكروم علي قوتها من محرك س سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 286 حصان، وبها عزم دوران 392 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات هيونداي إلنترا N مونوكروم

هيونداي إلنترا N مونوكروم

تظهر سيارة هيونداي إلنترا N مونوكروم بتصميم أكثر هدوء وأناقة مقارنة بالنسخة المعتادة، وتم تعديل على الصدادات والجنوط ، وتم إضافة ألياف الكربون بدون التخلي عن الهوية الرياضية للسيارة، بالاضافة إلي أن مونوكروم واحدة من الإصدارات الأخيرة للجيل الحالي .

هيونداي إلنترا N مونوكروم

وتستهدف الشركة من هيونداي إلنترا N مونوكروم العملاء الذين يفضلون الأداء الرياضي القوي، لكن بتصميم أقل من إلنترا N التقليدية، وبها لمسات حمراء بارزة على الهيكل، واعتمدت مونوكروم فلسفة تصميمية تقوم على تقليل التباين بين الألوان، وإبراز خطوط الهيكل والتفاصيل الرياضية من خلال الخامات والتشطيبات بدلاً من الزخارف الملونة.

هيونداي إلنترا N مونوكروم

ويوجد بـ سيارة هيونداي إلنترا N مونوكروم صدادين أمامي وخلفي بتصميم معدل، وبها عتبات جانبية جديدة وتغييرات على المشتت الهوائي الخلفي، وبها مكابح بتشطيبات تتناسب مع الألوان الخارجية، واستغنت هيونداي عن كثير من اللمسات الحمراء التي تميز إلنترا N، واستبدلت بها عناصر داكنة تمنح السيارة مظهر أكثر تماسك.

هيونداي إلنترا N مونوكروم

زودت هيونداي إلنترا N مونوكروم بجنوط جديدة مطروقة خفيفة الوزن تساعد على تقليل الكتلة غير المعلقة وتحسين استجابة نظام التعليق، إلى جانب تعزيز الطابع الرياضي للتصميم، وأغطية مرايات جانبية مصنوعة من ألياف الكربون وجناح خلفي من الكربون .

وبها عجلة قيادة رياضية مكسوة بالألكانتارا، وبها أزرار تحكم متعددة الوظائف باللون الأسود بالكامل، واستخدمت خامة الألكانتارا في عدد من المواضع الداخلية.