قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناصر منسي يُواصل التدريبات المُنفردة انتظارًا للتحقيق في الزمالك
ردًا على شائعات وفاته .. زعيم كوريا الشمالية يذهب للتسوّق مع ابنته
«مدبولي»: الانتهاء من المرحلة الأولى من «حياة كريمة» بتكلفة تجاوزت 450 مليار جنيه
نابولي يهزم «بودو جليمت» بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة بدوري أبطال أوروبا
لزيادة المشاهدات .. القبض على سائحتين يتحرشــــن بالمارة في الشوارع بعدة محافظات
الرئيس السيسي يُوجّه بالانتهاء من جميع مشروعات «حياة كريمة» بحد أقصى عام 2030
الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. أمطار تضرب عدة مناطق والشبورة تهدد الطرق وتحذير للمواطنين
لماذا يجب قراءة آخر آيتين من سورة البقرة قبل النوم؟.. 7 عجائب تحدث لك
الاقتصاد الفرنسي بالأرقام.. ديون قياسية وإنفاق مرتفع يضعان باريس أمام خيارات صعبة
مفاجأة في تصنيف أفضل أجنحة العالم.. ما موقف محمد صلاح؟
رسالة طمأنة إلى مصر.. البرهان: مواطنوكم في السودان آمنون ولا يواجهون أي مشكلات
الأرصاد تكشف خريطة الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| هيونداي إلنترا N مونوكروم الجديدة

هيونداي إلنترا N مونوكروم
هيونداي إلنترا N مونوكروم
إبراهيم القادري

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد لتوديع طرازات هيونداي إلنترا ، ويطلق علي السيارة الجديدة اسم هيونداي إلنترا N مونوكروم ، وتنتمي إلنترا N لفئة السيارات السيدان .

هيونداي إلنترا N مونوكروم

محرك هيونداي إلنترا N مونوكروم

هيونداي إلنترا N مونوكروم

تحصل سيارة هيونداي إلنترا N مونوكروم علي قوتها من محرك س سلندر سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 286 حصان، وبها عزم دوران 392 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات هيونداي إلنترا N مونوكروم

هيونداي إلنترا N مونوكروم

تظهر سيارة هيونداي إلنترا N مونوكروم بتصميم أكثر هدوء وأناقة مقارنة بالنسخة المعتادة، وتم تعديل على الصدادات والجنوط ، وتم إضافة ألياف الكربون بدون التخلي عن الهوية الرياضية للسيارة، بالاضافة إلي أن مونوكروم واحدة من الإصدارات الأخيرة للجيل الحالي .

هيونداي إلنترا N مونوكروم

وتستهدف الشركة من هيونداي إلنترا N مونوكروم العملاء الذين يفضلون الأداء الرياضي القوي، لكن بتصميم أقل من إلنترا N التقليدية، وبها لمسات حمراء بارزة على الهيكل، واعتمدت مونوكروم فلسفة تصميمية تقوم على تقليل التباين بين الألوان، وإبراز خطوط الهيكل والتفاصيل الرياضية من خلال الخامات والتشطيبات بدلاً من الزخارف الملونة.

هيونداي إلنترا N مونوكروم

ويوجد بـ سيارة هيونداي إلنترا N مونوكروم صدادين أمامي وخلفي بتصميم معدل، وبها عتبات جانبية جديدة وتغييرات على المشتت الهوائي الخلفي، وبها مكابح بتشطيبات تتناسب مع الألوان الخارجية، واستغنت هيونداي عن كثير من اللمسات الحمراء التي تميز إلنترا N، واستبدلت بها عناصر داكنة تمنح السيارة مظهر أكثر تماسك.

هيونداي إلنترا N مونوكروم

زودت هيونداي إلنترا N مونوكروم بجنوط جديدة مطروقة خفيفة الوزن تساعد على تقليل  الكتلة غير المعلقة وتحسين استجابة نظام التعليق، إلى جانب تعزيز الطابع الرياضي للتصميم، وأغطية مرايات جانبية مصنوعة من ألياف الكربون وجناح خلفي من الكربون .

وبها عجلة قيادة رياضية مكسوة بالألكانتارا، وبها أزرار تحكم متعددة الوظائف باللون الأسود بالكامل، واستخدمت خامة الألكانتارا في عدد من المواضع الداخلية.

شركة هيونداي طرازات هيونداي إلنترا هيونداي إلنترا N مونوكروم السيارات السيدان محرك هيونداي إلنترا N مونوكروم إلنترا N مونوكروم الألكانتارا جلة قيادة رياضية هيونداي إلنترا N إلنترا N

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

الرئيس السيسي

باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى

أمير بنهاشم

الزمالك يجهز مفاجأة مغربية لخلافة معتمد جمال

المتوفي

الحزن يخيم على قرية شارونة بالمنيا بعد وفاة مدير بنك في حادث الطريق الغربي

وفاة الطفلة جورية ياسر بالصف الثالث الإبتدائي

جمال شعبان يكشف سببا محتملا لوفاة الطفلة جويرية في طابور الصباح بالدقهلية

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

الرئيس السيسي

شمال مدينتي والإسكندرية وأبو قير والساحل الشمالي.. خريطة المشروعات الـ4 الجديدة بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى

ترشيحاتنا

كامل الوزير: الدولة تنظر إلى مشروعات النقل باعتبارها محاور رئيسية للتنمية الاقتصادية

كامل الوزير: الدولة تنظر إلى مشروعات النقل باعتبارها محاور رئيسية للتنمية الاقتصادية

الانترنت

استهداف كابلات الإنترنت البحرية.. هل ينقطع الاتصال عن العالم؟

مشروعات الاسكان

ناجي قمحة: الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بملف التنمية العمرانية والحضارية

بالصور

بفستان لافت.. نجلاء بدر بإطلالة تبرز رشاقتها في اليوم الخامس من مهرجان الجونة

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

يسرا تتألق في اليوم الخامس من مهرجان الجونة بفستان ذهبي لامع |شاهد

يسرا
يسرا
يسرا

بفستان أزرق.. ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في خامس يوم من مهرجان الجونة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان.. فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد