وزير الخزانة الأمريكي: لم نرصد أي عمليات تحميل للنفط بجزيرة خارك الإيرانية منذ أغسطس الماضي

أكد وزير الخزانة الأمريكي، أنه لم يتم رصد أي عمليات تحميل للنفط بجزيرة خارك في إيران منذ أغسطس الماضي، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران لم تدخل في مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة، نافية وجود محادثات من هذا النوع يمكن مناقشة تفاصيلها مع روسيا أو أطراف دولية أخرى.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الثلاثاء، إن إيران لم تدخل في مفاوضات نووية مع الجانب الأمريكي، مضيفًا أن بلاده لا تزال متمسكة بمبادئها ومصالحها الوطنية.