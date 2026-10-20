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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

يوثق الرموز بأعمال فنية معدنية.. افتتاح معرض "ذاكرة كيان" بكلية التربية النوعية بقنا

افتتاح معرض ذاكرة كيان
افتتاح معرض ذاكرة كيان
يوسف رجب

افتتح الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى الأهلية بقنا، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المعرض الفني «ذاكرة كيان»، للفنانة الدكتورة دعاء جابر حسين، مدرس أشغال المعادن بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو عبدالقادر، عميد كلية التربية النوعية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية.


 

ويقدم المعرض تجربة فنية ذات طابع توثيقي، اعتمدت فيها الفنانة على خامة المعدن في تشكيل مجموعة من الشخصيات والرموز المرتبطة بالقيادات، وذلك من خلال معالجة فنية تجمع بين البعد الجمالي والقيمة التاريخية والتوثيقية، بما يحول الشخصيات المجسدة إلى جزء من ذاكرة المكان وملامح هويته.

التكوين المعدني

ويضم المعرض عددًا من الأعمال التي تجسد شخصيات بارزة، من بينها شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسالجمهورية، إلى جانب رؤساء جامعة قنا منذ إنشائها والحاليين، في رؤية فنية تستحضر محطات من تاريخ الجامعة وتبرز الشخصيات التي أسهمت في مسيرتها، من خلال أسلوب يعتمد على التكوين المعدني والتجسيم وإبراز التفاصيل المميزة لكل شخصية.

وتعكس فكرة «ذاكرة كيان» قدرة الفن على حفظ الذاكرة المؤسسية وتقديم التاريخ بصورة بصرية مختلفة، حيث لا تقتصر الأعمال على الجانب التشكيلي والجمالي، وإنما تحمل قيمة توثيقية، تجعل من المعرض مساحة لاستعادة مراحل من تاريخ الجامعة وشخصياتها، وربط الماضي بالحاضر من خلال لغة الفن.

وخلال جولتهم بالمعرض، تفقد الحضور الأعمال الفنية المعروضة، واستمعوا  إلى شرح حول الفكرة التي قامت عليها التجربة والأساليب الفنية المستخدمة في تنفيذ الأعمال، مشيدًا بما تضمنه المعرض من رؤية فنية متميزة تجمع بين الإبداع والتوثيق.


قنا ذاكرة كيان كلية التربية النوعية أعمال فنية معدنية التكوين المعدني رؤية فنية

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