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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سيناء خط أحمر.. لجنة الدفاع والأمن القومي بالشيوخ تدين تهديدات وزير المالية الإسرائيلي

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أدانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء أركان حرب دكتور محمد عبد اللاه، بأشد العبارات، التصريحات الصادرة عن وزير المالية الإسرائيلي، التي تضمنت تهديدات مرفوضة تجاه جمهورية مصر العربية، مؤكدة أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا وتجاوزًا واضحًا للقواعد والأعراف الدولية، وتهديدًا لأمن المنطقة واستقرارها، فضلًا عن تقويض الجهود الرامية إلى احتواء التوترات الإقليمية.

وأكد اللواء محمد عبد اللاه أن سيناء أرض مصرية خالصة، وستظل خطًا أحمر لا يجوز المساس به، مشددًا على أن تضحيات الشعب المصري ودماء شهدائه التي روت أرض سيناء ستظل شاهدًا خالدًا على تمسك مصر بأرضها وصون سيادتها الوطنية، وأن الحفاظ على الأمن القومي المصري وسلامة الأراضي المصرية يأتي في مقدمة أولويات الدولة.

وفي السياق ذاته، ثمّن رئيس اللجنة تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تعكس ثوابت الموقف المصري الراسخ في الحفاظ على الأمن القومي وصون السيادة الوطنية، وترسخ نهج مصر الداعي إلى السلام والاستقرار، مع التمسك الكامل بحقوقها المشروعة ورفض أي مساس بأمنها القومي أو انتقاص من سيادتها.

وحذّر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي من خطورة التصريحات الاستفزازية التي من شأنها تأجيج التوترات الإقليمية وتهديد استقرار المنطقة، بما قد ينعكس سلبًا على معاهدة السلام، داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياتهم في مواجهة هذه الممارسات، والعمل على وقف الحرب في قطاع غزة، ووضع حد للانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وحمّل رئيس اللجنة رئيس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية السياسية عن التصريحات الصادرة عن وزير ماليته، مطالبًا باتخاذ موقف واضح وحاسم إزاءها، وعدم السماح بتحولها إلى أداة للتهديد أو التصعيد، ومؤكدًا الرفض القاطع لأي تهديد يمس الأمن القومي المصري أو ينتقص من سيادة الدولة، وضرورة التصدي الحاسم لهذه التصريحات بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. 

لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس الشيوخ محمد عبد اللاه سيناء

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