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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب أيمن محسب بعد عودته لسباق الهيئة العليا للوفد: تمسكت بحقي وثقتي في الوفديين بلا حدود

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب
معتز الخصوصي

أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، عقب عودته إلى سباق انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، أن تمسكه بحقه في الترشح جاء انطلاقًا من إيمانه بقواعد العمل المؤسسي واحترامه لتاريخ الحزب وتقاليده الديمقراطية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تغليب المصلحة العامة للوفد على أي خلافات أو حسابات شخصية كما أتوج بالشكر إلى الدكتور السيد البدوى.

وقال محسب: «من البداية كنت واثقًا في موقفي، ومتمسكًا بحقي في الترشح، ولم يكن هدفي الدخول في صدام مع أحد، وإنما أن تسير العملية الانتخابية وفقًا للقواعد والضوابط التي تحكمها، وبما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين. واليوم، أتعامل مع عودتي إلى السباق باعتبارها مسؤولية جديدة، وليست انتصارًا على أي طرف».

ووجه محسب رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد، قائلًا: «أنتم أصحاب القرار، وثقتكم هي المسؤولية الأكبر التي يسعى كل مرشح إلى نيلها.. والوفد بتاريخه الوطني العريق، يستحق منا جميعًا أن تكون المنافسة فيه قائمة على البرامج والأفكار والقدرة على العمل، بعيدًا عن أي خلافات أو محاولات لتشويه صورة المنافسة الانتخابية».

وأضاف: «أحترم كل زملائي المرشحين، وأؤمن بأن قوة الوفد تأتي من تنوع الآراء واحترام حق الاختلاف، وأن الانتخابات يجب أن تكون فرصة لتجديد الدماء وتعزيز دور الحزب، وليس سببًا في زيادة الانقسامات داخله».

وشدد محسب على أن أولويته خلال المرحلة المقبلة ستكون العمل من أجل استعادة قوة الحزب التنظيمية والسياسية، وتعزيز التواصل مع قواعده في المحافظات، وتفعيل دور الهيئة العليا باعتبارها إحدى المؤسسات الرئيسية في رسم سياسات الحزب ومتابعة أدائه.

وأكد النائب أيمن محسب على أن «الوفد أكبر من أي فرد، ومصلحته يجب أن تظل فوق الجميع، وسأظل منحازًا إلى حق أعضاء الحزب في اختيار ممثليهم بحرية، وإلى ضرورة أن تعكس نتائج الانتخابات إرادة الجمعية العمومية، بما يحفظ وحدة الحزب ومكانته في الحياة السياسية المصرية».

النائب أيمن محسب مجلس النواب الوفد حزب الوفد

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