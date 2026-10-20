3 نعوش من بيت واحد.. تشييع جثامين 3 شقيقات انهار عليهم منزلهم بأسيوط

شيع المئات من أهالي قرية الفيما بمركز الفتح بمحافظة أسيوط، مساء اليوم الثلاثاء، جثامين 3 فتيات شقيقات لقين مصرعهن في انهيار منزلهم فجر اليوم .

كان اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار منزل قديم مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن والجريد والأفلاق ووجود وفيات أسفل الأنقاض

على الفور انتقل ضباط مركز شرطة الفتح وقوات الحماية المدنية ومسؤولو مجلس مدينة الفتح يرافقهم عدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة وبالفحص تبين انهيار المنزل ووفاة ثلاث شقيقات هن دينا جمال بصير 19 عاما ودليل جمال بصير 15 عاما ورضوى جمال بصير 13 عاما فيما نجا الأب والأم من الحادث

تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثامين الشقيقات الثلاث من أسفل الأنقاض عقب رفعها وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى ووضعها تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

وقال أحد شهود العيان انه فجر اليوم فوجئ بصاحب المنزل المنهار يصرخ في الشارع قائلا " البيت وقع على العيال وهما نايمين تحت " وخرجت متجها إلى المنزل وجدته عبارة عن كوم من التراب .

وأضاف أن إحدى الضحايا كان يتم التجهيز لزواجها الشهر المقبل وانهار المنزل وفقدت حياتها وجهازها تحت الأنقاض.