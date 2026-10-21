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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد أبو العلا يفتح النار على أزمة التحكيم: اللغط زرع الشك في الأندية

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

شهد برنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، نقاشًا ساخنًا حول الجدل المثار بشأن التحكيم في الكرة المصرية، وتأثير بيانات الأندية والضغوط التي يتعرض لها الحكام، إلى جانب ضرورة توحيد المعايير واللوائح المطبقة على جميع الأندية.

وقال محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق، خلال حديثه في البرنامج، إن كثرة الجدل حول القضايا الشائكة في الفترة الماضية تسببت في حالة من الشك لدى الأندية، موضحًا أن هناك أكثر من نادٍ أصبح يشعر بعدم الارتياح تجاه القرارات التحكيمية.

وأضاف أبو العلا أن بيانات الأندية والضغوط التي تعرض لها الحكام خلال الفترة الماضية انعكست على المشهد التحكيمي، مشددًا على ضرورة وضع معايير واضحة تحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الفرق.

وخلال النقاش، أشار مهيب عبد الهادي إلى أن الزمالك أصدر بدوره بيانات بشأن التحكيم خلال العام الحالي، ليرد أبو العلا بأنه يتحدث عن البيانات التي صدرت في العام الماضي، والتي يرى أنها أثرت في الوضع الحالي.

من جانبه، اعترض إسلام الشاطر على هذا الطرح، متسائلًا عن مدى دقة اعتبار التحكيم جيدًا في الموسم الماضي وسيئًا في الموسم الحالي، مؤكدًا أهمية تطبيق معايير موحدة على جميع الأندية.

وشدد أبو العلا على ضرورة توحيد المعايير في مختلف الملفات، قائلًا إن مراجعة تسجيلات تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» يجب أن تكون متاحة وفق ضوابط واضحة للجميع، وكذلك تطبيق العقوبات المتعلقة بالانسحاب من المباريات، بما يضمن عدم التمييز بين الأندية.

واتفق إسلام الشاطر مع أهمية وضع قواعد واضحة تسري على جميع الفرق، وليس الأهلي والزمالك فقط، موضحًا أن السماح بالاطلاع على تسجيلات تقنية الفيديو يجب أن يخضع لمعايير محددة ومعلنة، بما يضمن المساواة بين الأندية.

وفي المقابل، دخل عمرو جمال على خط النقاش، محذرًا من أن تطبيق بعض المقترحات قد يثير مشكلات كبيرة، في إشارة إلى تداعيات توحيد المعايير والعقوبات على المنافسة في الدوري المصري.

واختتم عبد الواحد السيد النقاش بالتعليق على حديث عمرو جمال، مؤكدًا تمسكه بتحقيق البطولات بصورة عادلة، قائلًا: «أقعد 6 سنين، بس آخده بالحلال زي الفل»، في إشارة إلى أهمية الفوز بالبطولات عن استحقاق بعيدًا عن الجدل التحكيمي.

التحكيم في الكرة المصرية الزمالك أبو العلا إسلام الشاطر عمرو جمال

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