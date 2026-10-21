ضبط طن جبنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل سيارة ربع نقل بساحل سليم في أسيوط

تمكنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط من ضبط طن جبنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كانت محملة داخل سيارة ربع نقل بمركز ساحل سليم، دون تدوين أي بيانات عليها، وذلك خلال حملة رقابية استهدفت إحكام السيطرة على الأسواق والتأكد من سلامة السلع الغذائية المعروضة والمتداولة.

ضبط طن جبنة مجهولة البيانات بساحل سليم

جاءت الحملة بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة.

وبتعليمات الدكتور عنتر سعيد، وكيل مديرية التموين بأسيوط، بتشديد الرقابة على جميع المنشآت التموينية ومتابعة الأسواق وضبط أي تلاعب في الأسعار أو مخالفات تموينية، تمكنت إدارة تموين ساحل سليم من ضبط طن من الجبنة كانت محملة على سيارة ربع نقل، وتبين أنها غير مدون عليها أي بيانات، فضلًا عن عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة للنيابة

وعلى الفور، جرى ضبط السيارة والتحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة والإجراءات التي تم اتخاذها، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل مديرية التموين بأسيوط حملاتها الرقابية على الأسواق بمختلف أنحاء المحافظة، للتصدي للمخالفات التموينية وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بما يسهم في حماية صحة المواطنين والحفاظ على سلامة الغذاء المتداول بالأسواق.