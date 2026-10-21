بتكلفة 4 ملايين جنيه.. استكمال رصف الشوارع بالإنترلوك بمنطقة الحسينية بالزقازيق

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ أعمال المشروعات الجارية والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات لتسريع دخولها الخدمة، بما يعود بالنفع على المواطنين.

تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تابع شعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بتركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة الحسينية والتي تشمل شوارع (الكافتيرا - العمدة – السد – الترعة – منير الصعيدي – مسجد الوهاب – المجيرة – مجاهد – الملابس – أولاد جبر – المعز – عصام حجاج) بمدينة الزقازيق ، بالخطة الاستثمارية للعام ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧، بإجمالي مساحة بلغت ٧٨٨٨ مترا مسطحا، وبتكلفة إجمالية قدرها ٤ مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى ٣٠٪ .

وأشار الي أنه تتواصل حالياً أعمال تركيب بلاط الإنترلوك، بالتوازي مع أعمال تقطيع وتجهيز الفورمة بالأجزاء الجاري استكمالها وتأتي هذه الأعمال في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية استمرار متابعة تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالشوارع وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.