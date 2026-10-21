وكيل وزارة التعليم بأسيوط: استلام جناح توسع بمدرسة الروضة الإبتدائية بأبوتيج

أعلن محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، عن الاستلام الابتدائى لجناح توسع بمدرسة الروضة الابتدائية المشتركة بقرية باقور بأبوتيج ،والتى تم تنفيذهم بواسطة هيئة الابنية التعليمية بالمحافظة،بتكلفة 8 مليون و809 الف جنيه.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد علوان محافظ أسيوط ،بالتوسع فى إنشاء مدارس جديدة لمواجهة الكثافات والقضاء على الفترات المسائية ببعض المدن والقرى ، وفى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قطاع التعليم باعتباره أهم المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة وفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 .

وأشار وكيل الوزارة - فى بيان صادر عن المركز الاعلامى بالمديرية – الى انه تم استلام جناح توسع بمدرسة الروضة الابتدائية المشتركة بقرية باقور بابوتيج بعدد فصول 13 فصل دراسى بتكلفة 8 مليون و 809 الف جنيه ، بالإضافة إلى المعامل والفراغات التكميلية.

وأشاد بدور هيئة الابنية التعليمية فى التوسع فى انشاء مدارس جديدة والاحلال الجزئى والكلى لبعض المنشات وفقا لخطة الهيئة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، فضلا عن خطة الصيانة الشاملة والبسيطة التى نفذتها الهيئة بمختلف مدارس المحافظة قبل بدء العام الدراسى الحالى، بالتنسيق الكامل مع منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة للطلاب والعاملين بكافة المؤسسات التعليمية لافتا إلى أهمية تهيئة المبانى المدرسية للطلاب وتوفير بيئة مدرسية سليمة وآمنة لهم.

وأكد " دسوقى " أنه وجه كافة مديرى و وكلاء الإدارات التعليمية بالمتابعة المستمرة لكافة الاعمال التى تتم فى إنشاء المدارس الجديدة والتوسعات التى يجرى تنفيذها بالقرى والمراكز وتقديم كافة سبل الدعم ،لسرعة نهو الأعمال ومراعاة معايير الجودة بالتنسيق مع الجهات المنفذة.

كما أشاد بالدعم المستمر المقدم من محافظ أسيوط، لقطاع التعليم بالمحافظة ، والتوسع فى انشاء مدارس جديدة لمواجهة الاقبال الكبير على المدارس وخاصة الرسمية منها ،فضلا عن دعمه لكافة أعمال الصيانة للمدارس تفعيلا للمشاركة المجتمعية وبمشاركة مجلس الامناء والاباء والمعلمين بالمحافظة ، ودعم المدارس بالمقاعد المدرسية الجديدة وتجهيز المدارس الجديدة تمهيدا لتشغيلها واستيعاب ابنائنا الطلاب والقضاء على تعدد الفترات الدراسية بالمدارس.

ونوه وكيل الوزارة، بأن هذا العام شهد توسعا كبيرا فى انشاء مدارس توسعات جديدة بالقرى والمراكز لمواجهة الاقبال الكبير على المدارس والقضاء على نظام الفترتين بالمدارس وخاصة الفترة المسائية ، حيث تم توزيع 25 ألف تختة مدرسية على المدارس بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، فضلًا عن تنفيذ أعمال صيانة عاجلة وشاملة لـ73 مدرسة بتكلفة بلغت 154 مليونًا و197 ألف جنيه، من بينها صيانة شاملة لـ4 مدارس تطبيقية تكنولوجية.

وأضاف المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير فرع الأبنية التعليمية باسيوط، أن هذا العام يشهد تنفيذ وتسليم 56 مدرسة بإجمالي 1191 فصلًا دراسيًا، حيث تم استلام 10 مدارس جديدة تدخل الخدمة هذا العام ، فيما يجري العمل في 40 مدرسة أخرى، إلى جانب طرح 6 مدارس جديدة، بإجمالي تكلفة تقترب من مليار جنيه، وبمتابعة مستمرة من مهندسى الهيئة لضمان جودة الاعمال وفقاً لخطة هيئة الأبنية التعليمية وذلك لتوفير بيئة تعليمية جديدة للطلاب والمعلمين، بما يسهم فى خفض الكثافات وتحسين جودة البيئة التعليمية واستيعاب الزيادة في أعداد الطلاب.