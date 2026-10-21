دراسة مفاجئة تكشف أهمية فيتامين سي في الوقاية من السرطان

يلعب فيتامين سي دورًا هامًا في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي، والمساعدة على التئام الجروح، وحماية الخلايا من التلف، مع ذلك، غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون باضطرابات الدم ما قبل السرطانية وسرطانات الدم من انخفاض مستمر في مستويات فيتامين سي.

وقد بحث الباحثون فيما إذا كان تصحيح هذا النقص من شأنه تحسين صحتهم ونتائج علاجهم.

تشير نتائج جديدة من المرحلة الثانية من التجربة السريرية EVITA إلى أن مكملات فيتامين سي قد تُقدم فوائد هامة للأشخاص الذين يعانون من حالات ما قبل السرطان في الدم وسرطانات الدم في مراحلها المبكرة.

فيتامين سي يُظهر نتائج واعدة للمرضى المعرضين لخطر الإصابة بسرطان الدم

أول تجربة سريرية تختبر فعالية فيتامين سي اليومي في علاج اضطرابات الدم ما قبل السرطانية

شملت الدراسة 109 مرضى مصابين إما بنقص الخلايا النسيلي ذي الدلالة غير المحددة (CCUS) أو متلازمة خلل التنسج النخاعي (MDS)، يمكن أن تتطور كلتا الحالتين إلى ابيضاض الدم النخاعي الحاد (AML)، وهو نوع شرس من سرطان الدم يصعب علاجه في كثير من الأحيان، يزداد احتمال الإصابة بنقص الخلايا النسيلي ذي الدلالة غير المحددة واضطرابات الدم ذات الصلة مع التقدم في السن، مما يجعل هذه الحالات شائعة بشكل خاص بين كبار السن

لا يوجد حاليًا أي علاج معتمد يمنع تطور متلازمة خلل التنسج النخاعي (MDS) إلى سرطان الدم، ورغم أن زراعة الخلايا الجذعية تُعد خيارًا لعلاج هذه المتلازمة، إلا أن العديد من المرضى لا يستطيعون الخضوع لها بسبب العمر أو حالات طبية أخرى، ولم يكن أي من المشاركين في التجربة يتلقى علاجًا للسرطان وقت إجراء الدراسة.

لتحديد ما إذا كان فيتامين سي قد يقدم فوائد، قام الباحثون بتقسيم المشاركين عشوائياً إلى مجموعتين، تلقت إحداهما 1000 ملغ من فيتامين سي عن طريق الفم يومياً لمدة 12 شهراً. أما الأخرى، فتلقّت دواءً وهمياً مصمماً بحيث لا يمكن تمييزه عن المكمل الغذائي من حيث الشكل والطعم والرائحة، ولكنه لا يحتوي على فيتامين سي.

لم يكن المشاركون ولا الطاقم الطبي على علم بمن يتلقى فيتامين سي حتى انتهاء الدراسة، يُعتبر هذا النهج المزدوج التعمية، والعشوائي، المعيار الذهبي في البحوث السريرية لأنه يقلل من التحيز المحتمل ويسمح للباحثين بتقييم آثار العلاج بموضوعية أكبر.

ما يميز دراسة EVITA بشكل خاص هو أنها كانت أول دراسة عشوائية مزدوجة التعمية مضبوطة بالغفل تبحث في تأثير فيتامين سي الفموي على المرضى الذين يعانون من حالات قد تسبق الإصابة بسرطان الدم أو المصابين بسرطانات نخاعية منخفضة الخطورة، وقد ركزت الدراسات السابقة بشكل أساسي على فيتامين سي المُعطى عن طريق الوريد، وعلى الأورام الصلبة بدلاً من اضطرابات الدم ما قبل السرطانية أو الأورام الخبيثة في مراحلها المبكرة