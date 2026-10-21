وصول جثمان شقيق الفنان حكيم إلى مسجد السيدة نفيسة

وصل منذ قليل جثمان شقيق الفنان حكيم، تمهيدًا لتشيع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة .

وحرص عدد من الفنانين من بينهم الفنان سعد الصغير علي حضور تشيع الجثمان، ومساندة الفنان حكيم الذي ظهر في حالة من الصدمة والحزن .

نعى الفنان حكيم، شقيقه كامل، الذي وافته المنية مساء أمس، مطالبًا جمهوره بالدعاء له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب حكيم عبر الاستوري: “أخويا الغالي شقيقي وسندي اللواء كامل عبد الصمد ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويجعل مثواك الجنة ويصبرنا على فراقك يا حبيبي”