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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فورد موستنج RTR Spec 5 بقوة 870 حصان

فورد موستنج RTR Spec 5
فورد موستنج RTR Spec 5
إبراهيم القادري

أعلنت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد موستنج RTR Spec 5 موديل 2026، وتنتمي موستنج RTR Spec 5 لفئة السيارات الكوبيه الخارقة .

فورد موستنج RTR Spec 5

وتظهر حاليا في نسخة فائقة ومعدلة من شركة RTR Vehicles بقيادة بطل الدريفت "فون جيتين جونيور"، ويقتصر إنتاجها على 50 سيارة فقط سنوياً في العالم .

محرك فورد موستنج RTR Spec 5

تنتج سيارة فورد موستنج RTR Spec 5 قوة 870 حصان، وبها عزم دوران 895 نيوتن/متر، وبها محرك 8 سلندر سعة 5000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

فورد موستنج RTR Spec 5

ويوجد بـ سيارة فورد موستنج RTR Spec 5 ، نظام تكتيكي (Tactical Performance) مع مساعدات أمامية قابلة للضبط في 30 وضعية، وقضبان ثبات أمامية وخلفية قابلة للضبط.

مواصفات فورد موستنج RTR Spec 5

فورد موستنج RTR Spec 5

زودت سيارة فورد موستنج RTR Spec 5 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط مطروقة (Forged) مقاس 20 بوصه محاطة بإطارات ميشلان بايلوت سبورت 4 S، وبها  مكابح بريمبو، وبها نظام رياضي نشط مطور بالتعاون مع شركة بورلا (Borla).

فورد موستنج RTR Spec 5

بالاضافة إلي ان سيارة فورد موستنج RTR Spec 5 بها، هيكل عريض مصنوع من المواد المركبة وأجزاء من ألياف الكربون.

نبذه عن تاريخ سيارة فورد موستنج

تميزت سيارة فورد موستنج بغطاء محرك طويل وخلفية قصيرة، وظهرت منها نسخ فائقة الأداء بتعاون مع كارول شلبي (مثل Shelby GT350 وGT500).

فورد موستنج RTR Spec 5

وفي عام 1978 أنتجت بحجم أصغر استجابة لأزمة الوقود العالمية، وركزت على الاقتصادية أكثر من القوة، وجاء الجيل الثالث عام 1993 وبنيت على قاعدة عجلات "Fox" وظهرت فيها محركات شهيرة مثل محرك 8 سلندر سعة 5000 سي سي الذي أعاد إحياء شغف الأداء.

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