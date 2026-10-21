الكرملين: روسيا مستعدة لاستئناف المحادثات مع أوكرانيا برعاية أمريكية

أكد الكرملين، أن روسيا مستعدة لاستئناف المحادثات مع أوكرانيا برعاية أمريكية في نهاية الشهر المقبل، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في سانت بطرسبرج اليوم، الأربعاء.

صرّح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيُقيّم المقترحات التي قدمها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بعد اجتماعاته في أوسلو، بما في ذلك اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف: "يمكننا أن نرى أن ويتكوف قدّم بعض المقترحات، لا سيما بالنظر إلى الاجتماعات التي عقدها في أوسلو مع زيلينسكي وممثلي الدول الأوروبية. بالطبع، سيدرس الرئيس جميع هذه المقترحات. وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".