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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحلق في الهواء.. تيسلا رودستر تنطلق بتسارع خارق| صور

سيارة تيسلا رودستر الطائرة
سيارة تيسلا رودستر الطائرة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة تيسلا عن طرازها الجديد تيسلا رودستر، وتنتمي رودستر لفئة السيارات الكوبيه، وتمتلك تصميم عصري، وتشمل محركات دفع نفاثة صغيرة تسمح للسيارة بالمناورة في الهواء .

سيارة تيسلا رودستر الطائرة

محرك تيسلا رودستر

سيارة تيسلا رودستر الطائرة

قوة سيارة تيسلا رودستر تصل إلي 1350 حصان، وبها عزم دوران 1400 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 531 كم/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 515 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا 97 كم/ساعة في مدة 0.81 ثانية فقط .

سيارة تيسلا رودستر الطائرة

وشهد حفل الكشف عن تيسلا رودستر استعراض غير معتاد، إذ صعدت رودستر على منحدر رأسي قبل أن تتحرك أفقياً، ثم كررت التجربة مع مغادرة المنحدر والتحليق في الهواء والدوران والهبوط بصورة متحكم بها، ونفذت حركة دوران كاملة فوق مجموعة من سيارات تيسلا الأخرى قبل الهبوط مجدداً.

مواصفات تيسلا رودستر

سيارة تيسلا رودستر الطائرة

تخلت تيسلا رودستر عن معظم الخطوط الانسيابية الناعمة التي ميزت النموذج الأصلي لرودستر، واعتمدت تصميم أكثر حدة وزوايا واضحة، مع ملامح تستحضر سايبرتراك ولكن ضمن هيكل رياضي منخفض.

سيارة تيسلا رودستر الطائرة

وتأتي مقدمة تيسلا رودستر بخطوط هندسية حادة، بينما حصلت السيارة على جناح خلفي نشط قادر على تعديل قوة الضغط السفلي بصورة مستمرة بحسب ظروف القيادة، ويتيح النظام وضعين مختلفين للديناميكا الهوائية، أحدهما لتوليد ضغط سفلي مرتفع وتحسين الثبات في المنعطفات، والآخر لتقليل مقاومة الهواء عند السرعات العالية.

سيارة تيسلا رودستر الطائرة

وأكدت تيسلا رودستر عن استخدام أنظمة توجيه وكبح وتحكم بالتسارع إلكترونية بالكامل، دون وصلات ميكانيكية تقليدية للتحكم في هذه الوظائف، وتعتمد إحدى أبرز تقنيات رودستر الجديدة على مراوح قوية مثبتة أسفل الهيكل، وتعمل على سحب الهواء من المنطقة الواقعة بين السيارة وسطح الطريق لتوليد قوة ضغط سفلي استثنائية.

رودستر محرك تيسلا رودستر مواصفات تيسلا رودستر تيسلا تيسلا رودستر أنظمة توجيه منحدر رأسي الخطوط الانسيابية

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