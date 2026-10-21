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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يشكل مجلسا استشاريا للهيئة المعاونة لدعم تطوير التعليم والبحث العلمي

رئيس جامعه المنصوره
رئيس جامعه المنصوره
همت الحسينى

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، تشكيل المجلس الاستشاري للهيئة المعاونة بالجامعة، لتعزيز مشاركة المعيدين والمدرسين المساعدين في تطوير العمل الأكاديمي والبحثي، ورصد التحديات التي تواجههم، ودراسة مقترحاتهم واحتياجاتهم.

ويأتي تشكيل المجلس بالتزامن مع انعقاد منتدى مصر 2026، الذي يناقش، ضمن محور «بناء الإنسان»، تطوير التعليم الجامعي، وربط البرامج الأكاديمية والبحث العلمي والابتكار باحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل.

ويتكامل هذا التوجه مع حرص جامعة المنصورة على دعم كوادرها الأكاديمية الشابة، وتأهيلها علميًا ومهنيًا، وإشراكها في تطوير العمل الجامعي.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن تشكيل المجلس يأتي اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء الإنسان وتطوير منظومة التعليم والاستثمار في الكوادر البشرية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح أن أعضاء الهيئة المعاونة يمثلون نواة الكوادر الأكاديمية المستقبلية، فهم «مشروع أستاذ»، ما يستدعي دعم مسيرتهم العلمية والبحثية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل اللازمة لإعداد أجيال جديدة من أعضاء هيئة التدريس القادرين على مواصلة التطوير الأكاديمي والبحثي.

وأضاف أن المجلس يتكامل مع الخطة الاستراتيجية لجامعة المنصورة وأولويات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال إتاحة إطار مؤسسي للتواصل بين أعضاء الهيئة المعاونة وقيادات الجامعة والكليات، وطرح التحديات والمقترحات ودراستها، بما يدعم تطوير بيئة العمل الأكاديمية والبحثية.

ويُشكَّل المجلس برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من وكلاء الكليات لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وممثلين عن أعضاء الهيئة المعاونة بمختلف كليات الجامعة.

وأشار الدكتور شريف خاطر إلى أن المجلس يختص برصد المعوقات والمشكلات التي تواجه أعضاء الهيئة المعاونة ودراسة أسبابها، وتلقي مقترحاتهم بشأن تحسين بيئة العمل الأكاديمية والبحثية، وبحث احتياجاتهم من التدريب والتأهيل، وتنمية مهاراتهم الأكاديمية والبحثية وقدراتهم على اتخاذ القرار، إلى جانب دراسة الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس الجامعة بشأن أوضاع الهيئة المعاونة وشؤونها.

وأوضح أن المجلس يتولى إعداد تقارير دورية بنتائج أعماله وتوصياته، وعرضها على رئيس الجامعة لاتخاذ ما يراه مناسبًا، بما يتيح الاستفادة من مقترحات أعضاء الهيئة المعاونة في تطوير العمل الجامعي.

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الدقهليه محافظة جامعه منتدى المنصوره

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