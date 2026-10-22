نائبة: منتدى مصر 2026 يعزز ثقافة الحوار والفكر المستنير

أكدت النائبة الدكتورة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أن بناء الوعي المجتمعي يمثل أحد أهم ركائز حماية المجتمع والحفاظ على استقراره، مشددة على أن مواجهة التحديات الراهنة لم تعد تقتصر على الحلول التقليدية، بل أصبحت تتطلب الاستثمار في وعي الإنسان وقدرته على التفكير النقدي والتمييز بين الحقائق والمعلومات المضللة.

وأوضحت النائبة عبير عطا الله أن التطور التكنولوجي المتسارع وانتشار منصات التواصل الاجتماعي أحدثا تحولًا كبيرًا في طبيعة تداول المعلومات، حيث أصبحت الشائعات تنتشر بسرعة غير مسبوقة، الأمر الذي يفرض ضرورة تعزيز الثقافة الرقمية وترسيخ مبادئ التحقق من المعلومات والاعتماد على المصادر الموثوقة، خاصة بين الشباب والأجيال الجديدة.

وأضافت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن مواجهة الشائعات مسؤولية مجتمعية مشتركة، تبدأ من التعليم والأسرة وتمتد إلى الإعلام والمؤسسات الثقافية، مؤكدة أن بناء الإنسان الواعي القادر على التحليل والمناقشة يمثل الحماية الحقيقية للمجتمع من محاولات التضليل وإثارة البلبلة، وأن الوعي لا يُبنى بالشعارات، وإنما بالمعرفة وإتاحة المعلومات وتعزيز ثقافة الحوار.

وأشارت النائبة عبير عطا الله إلى أن منتدى مصر 2026 يمثل محطة مهمة لتعزيز الحوار المجتمعي وتبادل الرؤى والأفكار بشأن مختلف التحديات التي تواجه الدولة والمجتمع، بما يتيح مساحة للنقاش الواعي وطرح الحلول العملية، ويسهم في تقريب وجهات النظر وترسيخ ثقافة المشاركة والمسؤولية الوطنية.

وشددت على أن أهمية المنتدى لا تتوقف عند مناقشة القضايا المطروحة، وإنما تمتد إلى تعزيز الوعي بحجم التحديات والفرص المتاحة، وتحويل الحوار إلى رؤى ومقترحات قابلة للتطبيق، مؤكدة أن المجتمعات الأكثر وعيًا هي الأقدر على مواجهة الشائعات والتعامل مع المتغيرات وصناعة مستقبل قائم على المعرفة والمشاركة.

وأكدت النائبة عبير عطا الله ، أن معركة الوعي لا تقل أهمية عن معارك البناء والتنمية، وأن الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن يبدأ ببناء عقل قادر على التفكير، ومواطن يمتلك المعرفة والقدرة على التمييز بين الحقيقة والشائعة، بما يعزز تماسك المجتمع ويدعم مسيرة التنمية.