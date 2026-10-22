تركي آل الشيخ يعلّق على حادث مطار الملك فهد بالدمام: رحم الله المتوفى وحفظ الله وطني

علّق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على الاعتداء الذي استهدف مطار الملك فهد الدولي بالدمام، والذي أسفر عن وفاة أحد المقيمين وإصابة 8 آخرين.

وقال المستشار تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على منصة إكس: «رحمه الله وشفاء المصابين وحفظ الله وطني».

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، وفاة مقيم وإصابة 8 آخرين، جراء اعتداء استهدف مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام، مساء الأربعاء.



وأضافت الهيئة أن المصابين نُقلوا لتلقي الرعاية الطبية، فيما يجري تقييم الأضرار المادية التي خلفها الاعتداء، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعته أو الجهة المسؤولة عنه حتى الآن.