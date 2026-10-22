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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

من بيت العرب.. الجامعة العربية تطلق بداية جديدة لضمان جودة التعليم بمصر

فعالية إطلاق مبادرة بداية جديدة لضمان جودة التعليم
فعالية إطلاق مبادرة بداية جديدة لضمان جودة التعليم
الديب أبوعلي

استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بمقرها في القاهرة، فعالية إطلاق مبادرة "بداية جديدة لضمان جودة التعليم والاعتماد"، التي تنفذها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بجمهورية مصر العربية، وذلك تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبمشاركة رفيعة المستوى من المسؤولين وممثلي المؤسسات التعليمية والهيئات المعنية بتطوير العملية التعليمية.

وشهدت الفعالية مشاركة الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور علاء عشماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة غادة عبد الباري، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، نيابة عن وزير التعليم العالي، والشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات ومديري الجودة والاعتماد وممثلي المؤسسات والهيئات المعنية بتطوير التعليم.

وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أهمية تعزيز ثقافة الجودة والاعتماد في المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها، بما يسهم في تحسين العملية التعليمية وإعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، مشددة على ضرورة تكامل الجهود بين مؤسسات التعليم وهيئات ضمان الجودة والاعتماد، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة لضمان استدامة التطوير وتحقيق أفضل النتائج.

جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة التي ألقاها الوزير المفوض الدكتور فراج العجمي، مدير إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خلال إطلاق المبادرة، حيث قال إن إطلاقها يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة الجودة والاعتماد وتطوير المؤسسات التعليمية، بما يسهم في تحسين العملية التعليمية وإعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

دعم جهود تطوير التعليم

وأعرب العجمي عن اعتزاز الجامعة العربية بالدور الذي تضطلع به في دعم جهود تطوير التعليم، مشيرًا إلى أنها استضافت العام الماضي إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة «بداية» للتعليم الجامعي، كما تستضيف إطلاق المرحلة الثانية، تأكيدًا على استمرار التزامها بدعم منظومة التعليم الجامعي وتعزيز جودة مخرجاته.

وأوضح أن إطلاق المبادرة في مجال التعليم قبل الجامعي يؤكد أهمية الاهتمام بجودة التعليم في مختلف مراحله، انطلاقًا من أن تطوير المنظومة التعليمية يتطلب رؤية متكاملة تبدأ بالتعليم قبل الجامعي وتمتد إلى التعليم الجامعي، بما يضمن بناء أساس معرفي قوي وتنمية المهارات لدى المعلمين.

وشدد العجمي على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية وهيئات ضمان الجودة والاعتماد، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وترسيخ ثقافة الجودة باعتبارها مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود لضمان استدامة التطوير وتحقيق أفضل النتائج، معربًا عن تطلع الجامعة العربية إلى أن تسهم المبادرة في إحداث نقلة نوعية في جودة التعليم بمختلف مراحله، وأن تمثل نموذجًا للتعاون المثمر في سبيل تطوير المؤسسات التعليمية والارتقاء بمستوى مخرجاتها.

وتأتي المبادرة في إطار اهتمام جامعة الدول العربية بالجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية، وترسيخ معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى مخرجات التعليم وتحسين كفاءة المؤسسات التعليمية وقدرتها على مواكبة المتغيرات المتسارعة في المجالات العلمية والتكنولوجية، والاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة وسوق العمل.

كما تمثل المبادرة خطوة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية والهيئات المعنية بضمان الجودة والاعتماد، بما يدعم تطوير منظومة التعليم ويعزز الثقة في مخرجاتها، ويفتح آفاقًا أوسع لنشر الممارسات الجيدة وتطبيق معايير الجودة المعتمدة في مختلف مراحل التعليم.

وتؤكد استضافة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية هذه الفعالية أهمية التعاون العربي في دعم تطوير منظومات التعليم، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول العربية، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء القدرات البشرية في المنطقة العربية.

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