خالد الغندور يوجه رسالة لحسام حسن بشأن ضم ثنائي الدوري المصري لمنتخب مصر

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مطالبًا بمنح الفرصة لثنائي الدوري المصري، محمود ممدوح لاعب مودرن سبورت، ومودي شلاطة لاعب القناة.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «رسالة للكابتن حسام حسن، ياريت تضم محمود ممدوح لاعب مودرن ومودي شلاطة لاعب القناة، أبرز لاعبي الدوري المصري ويستحقون فرصة».



الأهلي يواصل متابعة محمود ممدوح

وفيما يتعلق بمحمود ممدوح، أوضحت ريهام حمدي أن اللاعب سبق أن عُرض على الأهلي منذ عدة سنوات، عندما كان يلعب في دوري الدرجة الثانية، لكن النادي لم يتعاقد معه في ذلك الوقت.

وأضافت أن تألق اللاعب اللافت خلال الموسم الحالي دفع الأهلي إلى إعادة النظر في مستواه ومتابعة تطوره، مشيرة إلى أن النادي يراقبه حاليًا وسيواصل متابعته خلال الفترة المقبلة، للوقوف على مدى قدرته على الحفاظ على مستواه.

ونفت الناقدة الرياضية وجود مفاوضات مع محمود ممدوح حتى الآن، مؤكدة أن الأمر لا يتجاوز مرحلة المتابعة والتقييم، في ظل وجود بعض الملاحظات الفنية التي يرغب مسؤولو الأهلي في التأكد من استمرارها أو تغيرها مع مشاركات اللاعب خلال الموسم الحالي.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن موقف الأهلي النهائي من محمود ممدوح سيتحدد بناءً على مستواه خلال الفترة المقبلة ومدى تطور الجوانب التي يتحفظ عليها النادي، دون وجود قرار نهائي حتى الآن بشأن التعاقد معه.