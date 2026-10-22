ترامب يتهم إيران بمحاولة رفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بمحاولة التسبب في ارتفاع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الولايات المتحدة، مدعيًا أن طهران تسعى إلى التأثير على أسواق الطاقة من خلال ما وصفه بهجمات مفبركة وتهديدات بالألغام.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، إن إيران «تختلق هجمات وهمية وألغامًا وكل شيء آخر»، رغم أن كميات أكبر من النفط تمر حاليًا عبر مضيق هرمز مقارنة بالفترة التي سبقت اندلاع المواجهة، بحسب ادعائه.

كما اتهم الرئيس الأمريكي السلطات الإيرانية بمواصلة قتل المتظاهرين وأشخاص آخرين، واصفا النظام الإيراني بأنه «شرير حقا»، معربا عن أمله في أن يدرك الأمريكيون والعالم، على حد قوله، طبيعة النظام الإيراني.