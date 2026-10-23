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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خطط للتوسع في المنشآت التعليمية والرياضية بجنوب الوادي الأهلية

جامعة جنوب الوادى الأهلية
جامعة جنوب الوادى الأهلية
يوسف رجب

بحث الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية بقنا، مع الدكتور هاني السيد عبدالعزيز مدكور، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمشروعات القومية، خطط الجامعة المستقبلية للتوسع في المنشآت التعليمية والرياضية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.
 

جاء ذلك خلال لقاء بمقر الجامعة الأهلية بحضور الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وعدد من القيادات الإدارية.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل الجامعة، اطلع خلالها مساعد وزير التعليم العالي على الإمكانات المتاحة ومستجدات التطوير والتجهيز بعدد من المنشآت، شملت القاعات الدراسية والمعامل ومركز المعلومات وقاعات الأنشطة الطلابية والإدارة المركزية، للوقوف على احتياجات الجامعة ومتابعة خططها الرامية إلى رفع كفاءة المنشآت وتوفير بيئة تعليمية متطورة.

وشهد اللقاء مناقشة المشروعات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، وآليات دعم خطط التوسع الإنشائي وتطوير المرافق الجامعية، بما يسهم في تعزيز القدرات التعليمية للجامعة، وتوفير مقومات تعليم جامعي متميز يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة والتطورات المتسارعة في سوق العمل.

واستعرض الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى الأهلية، أبرز ملامح الخطة المستقبلية للتطوير، والتي تتضمن التوسع في إنشاء المدرجات التعليمية والعيادات الخارجية، إلى جانب تطوير المنشآت الحيوية، ودعم البنية التحتية المخصصة للأنشطة الرياضية، من خلال التخطيط لإنشاء صالة رياضية مغطاة وملعب للبادل، بما يتيح للطلاب فرصًا أكبر لممارسة الرياضة وتنمية مواهبهم والمشاركة في الأنشطة الجامعية المتنوعة.

تطوير المنشآت التعليمية

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى الأهلية، أن تطوير المنشآت التعليمية والخدمية والرياضية يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف الارتقاء بالمنظومة الجامعية، وتوفير بيئة محفزة على التعلم والإبداع، مشيرًا إلى أهمية الاهتمام بالجوانب الرياضية والثقافية والاجتماعية بالتوازي مع العملية التعليمية، لما لها من دور في تنمية مهارات الطلاب، وصقل شخصياتهم، وتعزيز روح الانتماء والمشاركة الإيجابية داخل المجتمع الجامعي.

وأشار منصور، إلى استمرار العمل على تطوير الخدمات والمرافق بما يتناسب مع احتياجات الطلاب، ويواكب التوسع في البرامج الأكاديمية، مؤكدًا أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم جودة التعليم الجامعي، وتوفير الإمكانات اللازمة لإعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات التي يتطلبها المستقبل.

وتأتي الزيارة في إطار دعم خطط جامعة جنوب الوادي الأهلية للتوسع والتحديث، وتعزيز قدراتها التعليمية والرياضية والخدمية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العملية التعليمية، وتحسين تجربة الطلاب داخل الحرم الجامعي، ومواصلة بناء منظومة جامعية متكاملة تستجيب لتطلعاتهم واحتياجاتهم.

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