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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الصحافة التركية تتغنى بمحمد صلاح بعد تألقه أمام هارتس.. لاعب يستحق يُكتب عنه كتاب

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

حظي محمد صلاح، نجم فريق طرابزون سبور، بإشادات واسعة من جانب الصحافة التركية، عقب تألقه في مواجهة هارتس الاسكتلندي، التي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المؤتمر الأوروبي.

وأسهم صلاح في تحقيق الانتصار بعدما افتتح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 32، قبل أن يشارك في صناعة الهدف الثاني الذي سجله فرانكولينو دجو في الدقيقة 58، ليحصد طرابزون سبور ثلاث نقاط جديدة ويرفع رصيده إلى 6 نقاط في المسابقة.

وبحسب موقع «61saat» التركي، سلط عدد من الصحفيين الضوء على الأداء الذي قدمه النجم المصري، مشيدين بقدراته الفنية وروحه القتالية ودوره في تعزيز قوة الفريق، إلى جانب تأثيره الكبير على الجماهير.

زكي أوزوندوروكان: صلاح يستحق التقدير

أشاد الصحفي التركي زكي أوزوندوروكان بالمستوى الذي يقدمه محمد صلاح، مؤكدًا أنه يستحق تقديرًا استثنائيًا، كما اعتبر أن وجوده يمثل إضافة كبيرة للفريق في منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

وأشار أوزوندوروكان إلى الشغف الذي يظهره صلاح داخل الملعب، معتبرًا أنه يجسد قيم الروح الرياضية والتواضع والنبل، وأن مسيرته وأداءه يستحقان التوثيق في كتاب أو موسوعة.

وأضاف أن النجم المصري كان له دور بارز في انتصار طرابزون سبور أمام هارتس، بعدما سجل هدف التقدم من ركلة جزاء، قبل أن يساهم في الهدف الثاني بتمريرة حاسمة، وهو ما ساعد الفريق على حسم المواجهة ومواصلة نتائجه الإيجابية.

مصطفى شولجو: صلاح يرفع مستوى زملائه

من جانبه، أكد الصحفي التركي مصطفى شولجو أن تأثير محمد صلاح لا يتوقف عند تقديم مستويات فردية مميزة، بل يمتد إلى تطوير أداء زملائه داخل الملعب.

وأوضح شولجو أن صلاح وريان ساهما في الارتقاء بمستوى طرابزون سبور، ومنح الفريق قوة إضافية في المنافسات المحلية والأوروبية، مشيرًا إلى أن الفريق يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهدافه هذا الموسم.

وتعكس هذه الإشادة الدور الذي يؤديه صلاح في المنظومة الهجومية، سواء من خلال التسجيل وصناعة الأهداف أو عبر التحركات التي تتيح لزملائه استغلال المساحات والوصول إلى مرمى المنافسين.

ريها كابسال يحذر من الإرهاق البدني

في المقابل، ركز الصحفي التركي ريها كابسال على أهمية إدارة المجهود البدني لمحمد صلاح، مشيرًا إلى ضرورة عدم تحميله أعباء متزايدة طوال المباراة.

وشدد كابسال على أهمية منحه فترات مناسبة من الراحة النشطة وتوزيع الأدوار الهجومية بصورة متوازنة، بما يساعد على الحفاظ على جاهزيته البدنية والاستفادة من قدراته على مدار الموسم.

وتأتي هذه الرؤية في ظل اعتماد طرابزون سبور على تحركات صلاح وقدرته على صناعة الفارق في الثلث الهجومي، وهو ما يجعل الحفاظ على جاهزيته أحد العوامل المهمة لاستمرار تأثيره مع الفريق.

أكسال يافوز: صلاح حاضر في كل تفاصيل المباراة

بدوره، تغنى الصحفي التركي أكسال يافوز بالمستوى الذي قدمه النجم المصري أمام هارتس، مشيدًا بحيويته وقدرته على المشاركة في مختلف مراحل اللعب، سواء عندما تكون الكرة بحوزته أو خلال التحركات دون كرة.

وأشار يافوز إلى أن صلاح يتمتع بطاقة كبيرة داخل الملعب، ويواصل التحرك والمشاركة في العمل الجماعي وصناعة الفرص، معتبرًا أن تمريراته وتحركاته تمثل إضافة فنية مهمة للفريق.

كما أشاد بتنفيذ صلاح ركلة الجزاء التي افتتح بها التسجيل، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك جودة فنية واضحة وقدرة على التأثير في مجريات المباريات.

وربط الصحفي التركي بين تألق صلاح والحماس المتزايد لجماهير طرابزون سبور، معتبرًا أن وجود لاعب بحجمه يمثل عامل جذب للجماهير ويمنح الفريق قيمة إضافية داخل الملعب وخارجه.

ريزان يونتشي: يترك بصمته أينما ذهب

من جانبها، أشادت الصحفية التركية ريزان يونتشي بتأثير محمد صلاح، مؤكدة أنه من اللاعبين الذين يتركون بصمة واضحة في كل مكان يلعبون فيه، ويساهمون في جعل الفريق أفضل مما كان عليه.

وتأتي هذه الإشادات في أعقاب مباراة قدم خلالها صلاح مساهمة مباشرة في هدفي طرابزون سبور، ليؤكد أهميته في المنظومة الهجومية للفريق التركي.

محمد صلاح يواصل صناعة الفارق

عكس الفوز على هارتس الدور المتنامي الذي يؤديه محمد صلاح مع طرابزون سبور، بعدما جمع بين التسجيل وصناعة الأهداف، وأسهم في حسم مواجهة أوروبية مهمة.

وبين الإشادة بقدراته الفنية والتنويه بأهمية الحفاظ على جاهزيته البدنية، اتفقت آراء الصحفيين الأتراك التي نقلها موقع «61saat» على إبراز التأثير الذي يتركه النجم المصري في أداء الفريق، وسط تطلعات جماهير طرابزون لمواصلة الانتصارات خلال المرحلة المقبلة.

الصحافة التركية محمد صلاح هارتس طرابزون سبور

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