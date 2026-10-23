نقل اللواء عبدالله الديب سكرتير عام لمحافظة كفر الشيخ

أصدرت وزارة التنمية المحلية والجهات الرسمية المختصة قراراً وزارياً يقضي بتصعيد وتنقلات جديدة في قيادات الإدارة المحلية، تضمن تعيين اللواء عبدالله الديب بمنصب السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ.

​ويأتي هذا القرار في إطار ضخ دماء جديدة وتطوير منظومة العمل الإداري بالمحافظات، حيث انتقل اللواء عبدالله الديب لتولي مهام منصبه الجديد في كفر الشيخ، خلفاً لعمله السابق في ذات المنصب سكرتيراً عاماً لمحافظة المنوفية، وذلك لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في المحافظة.

وقد شغل اللواء عبدالله الديب عدداً من الواظائف في المحلية كرئيس حي وبعدها تم تصعيده كسكرتير مساعد في محافظة المنوفية قبل أن يتم تصعيده كسكرتير عام لنفس المحافظة والان تم نقله الي منصب سكرتير عام لمحافظة كفر الشيخ.