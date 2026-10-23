فتحي سند: إبراهيم عادل موهبة مصرية تستحق مكانة أكبر في الكرة الأوروبية

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بإمكانيات اللاعب المصري إبراهيم عادل، مؤكدًا أن موهبته تستحق مكانة أكبر في الملاعب الأوروبية، بعد تألقه وتسجيله ثنائية في شباك سيسكا صوفيا ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

ابراهيم عادل

وكتب فتحي سند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن إبراهيم عادل يؤكد امتلاكه إمكانيات كبيرة، وأن أدائه في المباراة يعكس قدرة اللاعب المصري على صناعة الفارق عندما يحصل على الفرصة والثقة.

وأضاف الناقد الرياضي أن إبراهيم عادل يحتاج إلى مواصلة الأداء بنفس الروح والتركيز، مشيرًا إلى أن الاحتراف الحقيقي لا يقتصر على الانتقال إلى أوروبا، بل يتطلب الاستمرارية في المستوى، والتطور من مباراة إلى أخرى، والقدرة على إثبات الذات في المواقف الكبيرة.

وأكد فتحي سند أن إبراهيم عادل موهبة مصرية تستحق المتابعة، معربًا عن أمله في ظهور المزيد من النماذج المصرية الناجحة التي تستطيع فرض نفسها في الملاعب الأوروبية.