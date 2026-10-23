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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد الشرنوبي وياسمين العبد يخطفان الأنظار بأغنية سيدي فى ختام مهرجان الجونة

أغنية سيدي
أغنية سيدي
أحمد إبراهيم   -  
سعيد فراج

خطفت أغنية مهرجان الجونة السينمائي الجديدة “سيدي” اعجاب الجمهور وتفاعل معها الجمهور بقوة فى ختام الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي ويقوم بغنائها النجم محمد الشرنوبى، بمشاركة النجمة ياسمين العبد، الى جانب مشاركة عدد من النجوم، في إطار فعاليات المهرجان الذي يجمع سنويا نخبة من نجوم الفن وصناع السينما.. أغنية "سيدي" كلمات الشاعرة منة عدلي القيعي،  ومن الحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ومن إخراج زينة عبد الباقي. 

تأتي الأغنية ضمن فعاليات للدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم خلال الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر 2026، بمشاركة عدد من نجوم الفن وصناع السينما.

تفاصيل مهرجان الجونة 

مهرجان الجونة السينمائي هو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، وربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، لا سيما من خلال ذراع الصناعة الخاصة به: سيني جونة.

يتكون برنامج المهرجان من ثلاث مسابقات رسمية )مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة(، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، إضافة إلى البرنامج الخاص. يعرض المهرجان نحو 70 فيلمًا من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والعالمية. تصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 230 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية )جائزة نجمة الجونة، والشهادات( المقدمة إلى الفائزين في المسابقات والأقسام التنافسية. كما يمكن للأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني أن تحصل على جائزة الجمهور: “سينما من أجل الإنسانية.” يواصل المهرجان في دورته التاسعة تقديم جائزة نجمة الجونة الخضراء المخصصة للأفلام المعنية بقضايا البيئة. وفي إطار البرنامج الخاص، يعرض المهرجان أفلامًا أيقونية من الماضي والتي لا تزال محبوبة من قبل عشاق السينما.

ويستمر الترحيب بلجنتي تحكيم من مؤسسات عالمية: الاتحاد الدولي للنقاد) فيبريسي( الذي تمنح لجنته جائزة لأحسن عمل أول من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وشبكة ترويج السينما الآسيوية )نيتباك( التي تمنح جائزتها لأحسن فيلم آسيوي.

يقدم المهرجان الدورة التاسعة من سيني جونة، وهي فعالية مخصصة لصناعة السينما تهدف إلى دعم وتمكين صناع الأفلام العرب، ومساعدتهم في الحصول على الدعم المالي والفني من خبراء الصناعة على المستويين العربي والدولي.

تتكون سيني جونة من 5 برامج: سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، وملتقى سيني جونة لصناع الأفلام، وسوق سيني جونة، وسيني جونة للمواهب الناشئة، والبرنامج المستحدث بهذه الدورة سيني جونة مسلسلات.

أغنية سيدي محمد الشرنوبي ياسمينا العبد مهرجان الجونة أفلام مهرجان الجونة

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