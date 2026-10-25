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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ضبط سائق تروسيكل حمّل طلاب مدارس في الصندوق الخلفي بالفيوم .. وهذه عقوبته

الواقعة
الواقعة
معتز الخصوصي

كشف أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "تروسيكل" بتحميل بعض طلاب المدارس بالصندوق الخلفى للمركبة مخالفاً شروط التراخيص حال سيره بأحد الشوارع بالفيوم معرضاً حياتهم والمواطنين للخطر .

وبالفحص أمكن تحديد وضبط المركبة الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 22 أكتوبر حال سيره بدائرة مركز شرطة أبشواى، وأضاف بتوصيل الطلاب من المدرسة محل دراستهم لمحل إقامتهم مقابل مبالغ مالية .

تم التحفظ على المركبة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر

ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.

مقطع فيديو مواقع التواصل الإجتماعى قائد مركبة تروسيكل طلاب المدارس الصندوق الخلفى

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