كسر بقدم طالبة صدمها تروسيكل داخل مجمع مدارس إسكو بشبرا الخيمة

أصيبت الطالبة ملك أحمد سعيد، بالصف الأول الإعدادي، بكسر في قدمها، إثر اصطدام تروسيكل بها داخل مجمع مدارس إسكوا بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وجري نقلها المستشفي لاتخاذ اللازم.



وتبين أن الطالبة تعرضت للحادث خلال وقوفها عقب خروجها من المدرسة، بعدما صدمها تروسيكل داخل مجمع المدارس، ما أسفر عن إصابتها بكسر في قدمها.

وقالت والدة الطالبة أن مجمع المدارس يشهد تكدسا للسيارات والدراجات النارية والتروسيكلات، التي تدخل لنقل الطلاب عقب انتهاء اليوم الدراسي، الأمر الذي يتسبب في حالة من الفوضى ويهدد سلامة الأطفال.

وأكد والد الطالبة اعتزامه تحرير محضر ضد المتسبب في الواقعة، مطالبًا الجهات المعنية بسرعة التحرك لتوفير بيئة آمنة للطلاب داخل مجمع المدارس، خاصة خلال أوقات الانصراف التي تشهد تكدسًا ملحوظًا حرصا علي حياة الطلاب