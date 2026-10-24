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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العتيبي: العمل العربي المشترك ضرورة لتعزيز الأمن القومي وصون المصالح العربية

سعد بن صليب العتيبي رئيس البرلمان العربي
سعد بن صليب العتيبي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أكد سعد بن صليب العتيبي رئيس البرلمان العربي المنتخب، أن العمل العربي المشترك لم يعد خيارًا تلجأ إليه الدول العربية عند الحاجة، بل أصبح نهجًا راسخًا لا بديل عنه لتعزيز أمن العالم العربي وصون مصالحه وتوحيد مواقفه، مشددًا على أن وحدة الصف العربي تمثل مصدر القوة، وأن تكامل المواقف يشكل ضمانة لتعزيز قدرة الأمة العربية على مواجهة التحديات.

جاء ذلك في كلمته عقب انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي بالتزكية، خلال الجلسة الإجرائية المنعقدة اليوم السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، في مستهل دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع.

واستهل العتيبي كلمته بالتأكيد على تطلعه إلى تحمل مسؤولية قيادة البرلمان العربي، والبناء على ما تحقق خلال المرحلة الماضية، بما يسهم في ترسيخ حضور البرلمان وتعزيز تأثيره في خدمة قضايا الأمة العربية، ومواكبة تطلعات شعوبها نحو مزيد من الازدهار.

ورفع رئيس البرلمان العربي المنتخب أسمى آيات الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تقديرًا للدعم الذي تحظى به مسيرته في العمل البرلماني.

القضية الفلسطينية ستظل تتصدر المشهد 

كما وجه الشكر إلى رؤساء المجالس والبرلمانات العربية على دعمهم المتواصل لمسيرة البرلمان العربي، وخص بالشكر رئيس البرلمان السابق محمد بن أحمد اليماحي، تقديرًا للجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته للبرلمان.

وأعرب العتيبي عن تقديره لأعضاء البرلمان العربي، مؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والاستناد إلى الحوار البناء والتعاون الوثيق، بما يعزز وحدة الموقف البرلماني العربي ويخدم مصالح الدول والشعوب العربية.

وشدد على أن القضية الفلسطينية ستظل في مقدمة القضايا العربية، مؤكدًا مواصلة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم مساعيه لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومقررات السلام العربية.

وأكد العتيبي تطلعه إلى مرحلة جديدة من العمل البرلماني تقوم على تطوير الأداء، وإحكام البناء المؤسسي، ورفع الكفاءة، وتعزيز الشراكة، من خلال خطط واضحة ومشروعات فاعلة تسهم في الارتقاء بعمل البرلمان العربي وتعزيز دوره في دعم العمل العربي المشترك.

واختتم رئيس البرلمان العربي المنتخب بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود العربية وتكامل المواقف لمواجهة التحديات الإقليمية، وتعزيز قدرة المؤسسات العربية على الدفاع عن المصالح المشتركة وتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي سعد بن صليب العتيبي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جامعة الدول العربية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز محمد بن سلمان القضية الفلسطينية

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